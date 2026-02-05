Última hora de la borrasca Leonardo, en directo: Andalucía, Extremadura y Madrid en alerta, carreteras cortadas en toda España...
Sigue el minuto a minuto y las últimas noticias del temporal en el que hay más de 3.000 personas evacuadas y otra desaparecida.
Por qué no va a dejar llover tampoco esta semana: lo que estaría por llegar
"El agua brota hasta de los enchufes": el vídeo de la preocupante situación en Grazalema (Cádiz) tras las intentas lluvias
Consulta el mapa en tiempo real de las carreteras afectadas por la borrasca Leonardo
En directoActualizado a las
Continúa la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga tras caer al río Turvilla
La búsqueda de la mujer desaparecida este pasado miércoles tras caer al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, continúa este jueves.
Fuentes de la Guardia Civil han señalado que la búsqueda continúa activa. La mujer cayó al río este pasado miércoles, cuando en la provincia estaba en aviso por el temporal, y fue otra mujer que le acompañaba quien alertó del suceso.
El Retiro y otros ocho parques singulares de Madrid cerrarán todo este jueves por condiciones meteorológicas adversas
El Retiro y otros ocho parques singulares de Madrid cerrarán todo este jueves por condiciones meteorológicas adversas, según las previsiones de la Aemet, ha informado el Ayuntamiento.
Según el último boletín de la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan fuertes rachas de viento, que alcanzarán máximas de hasta 74 km/h en la franja de a 15 horas.
Desalojados 76 vecinos de Écija (Sevilla) por peligro de desbordamiento del río Genil
Un total de 76 vecinos de Écija (Sevilla) han sido desalojados de sus casas durante la madrugada, ante el peligro de inundaciones en la zona en la que viven ante el posible desbordamiento del río Genil.
Emergencias 112 Andalucía y el Ayuntamiento de la localidad han informado de que a las 00.30horas fueron desalojadas 41 personas, y hora y media después fueron 35, después de que la alcaldesa del municipio, Silvia Heredia, activase el Plan de Emergencia Municipal de Écija en su Fase II ante emergencia por inundación.
Consulta el mapa en tiempo real de las carreteras afectadas por la borrasca Leonardo
Más de cien carreteras se encuentran cerradas por la nieve y las intensas lluvias, especialmente en Andalucía.
Puedes leer la noticia completa aquí.
Francisco Rodríguez: "La tierra no admite más agua"
El presidente de la diputación de Granada asegura que están muy preocupados porque no remite el temporal y la tierra no admite más agua. Además, señala que "hay tres embalses al 100% y no retienen nada de agua".
Presidente de la diputación de Granada: "No fue solo la lluvia sino también el deshielo masivo"
Francisco Rodríguez ha explicado a Alsina que el deshielo también ha empeorado la situación y que lo más peligroso se produjo en la población de Dúdar, donde tuvieron que desalojar a 150 vecinos. "Quedará para el recuerdo", ha señalado el presidente de la diputación.
Presidente de la diputación de Granada, Francisco Rodríguez: "Lo más complicado está en la zona baja de la provincia"
El presidente de la diputación de Granada, Francisco Rodríguez, dice en 'Más de uno' que la situación más complicada en la provincia está en la zona más baja de la provincia y el entorno de Sierra Nevada.
Rescatan a cinco personas y diez perros de casa inundada en el Campo de Gibraltar (Cádiz)
Efectivos de La Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias han rescatado esta noche a cinco personas, entre ellas dos menores, y diez perros de una vivienda inundada de la localidad de San Martín del Tesorillo (Cádiz).
Dado el nivel de agua acumulada, debido a las intensas lluvias caídas por la borrasca Leonardo, los efectivos han tenido que usar una lancha neumática para acceder a la vivienda y evacuar a las personas.
Los fuertes vientos provocan desprendimiento de elementos de la Giralda de Sevilla
Las fuertes rachas de viento que registra Sevilla a primera hora de este jueves 5 de febrero por la borrasca Leonardo han provocado el desprendimiento de elementos de la Giralda.
Así lo ha avanzado la Policía Local en un mensaje publicado por Emergencias Sevilla en sus redes sociales.
Las universidades públicas andaluzas suspenden las clases este jueves, excepto la UHU, la UMA y la US
Todas las universidades públicas andaluzas han suspendido las clases presenciales, cerrado sus campus y reprogramado los exámenes previstos para este jueves, 5 de febrero, a excepción de la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US).
El resto de universidades -Universidad de Almería (UAL), Universidad de Cádiz (UCA), Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)- han decidido cerrar sus instalaciones.
El temporal mantiene cerradas 116 carreteras por la lluvia y la nieve
La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada 116 carreteras cerradas al tráfico en nivel negro, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve, ha informado a las 05:35 horas de este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las intensas precipitaciones han provocado el cierre de tramos de carreteras nacionales como la N-323, en Cambil-Cárchel (Jaén), entre los kilómetros 60 y 61, y la N-630, en Guillena (Sevilla), del punto kilométrico 798.8 al 801.32.
La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias, con 27 cortes totales en carreteras, mientras Córdoba registra 19 cierres por lluvias y Sevilla suma otros 17 bloqueos en la red secundaria.
El resto de cortes por inundación en la red secundaria afectan a Jaén con 13 vías; Málaga con 9 tramos; Granada con 8 carreteras en nivel negro; Huelva en la A-495 (km 84) y HU-3101; Almería en la A-399 (km 31.5); León en la LE-5705 (km 1 al 2); Cáceres en la CC-146 (km 3.4 al 3.9) y Pontevedra en la PO-11 (km 1.3 al 3).
La Junta de Andalucía mantiene la suspensión de las clases en la provincia de Almería y varias comarcas de Cádiz, Granada y Jaén
La Junta de Andalucía va a suspender este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería como consecuencia de la incidencia de la borrasca 'Leonardo', mientras que irá retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad,
No obstante ha establecido excepciones -incluidas las ciudades de Jaén y Granada entre las capitales-, de modo que en las comarcas más afectadas por riesgo de inundaciones, lluvia o viento aún no se podrá volver a la normalidad.
En concreto, además de en la provincia de Almería, donde la actividad lectiva presencial estará suspendida este jueves, tampoco se retomarán las clases en Grazalema y la comarca del Campo de Gibraltar -en la provincia de Cádiz-, ni en las comarcas cordobesas de la Subbética y la campiña, ni en las de Cuenca del Genil, Guadix y Baza, en la provincia de Granada, donde tampoco habrá clases en las aulas de su capital.
En el resto de provincias andaluzas, las clases presenciales se retomarán en la de Huelva en su conjunto, mientras que permanecerán suspendidas en Jaén capital -en la zona de los Puentes- y las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura, así como en las comarcas malagueñas de Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce, y, en el caso de Sevilla, en los municipios de Écija y El Palmar de Troya.
Ordenan el desalojo de Dúdar (Granada) ante la crecida del río y el desembalse de Quéntar
La crecida del río Aguas Blancas y el desembalse de Quéntar ha obligado a ordenar el desalojo completo de la localidad de Dúdar (Granada), situado en las faldas de Sierra Nevada.
La localidad está aislada por su entrada natural, por lo que en momentos se está habilitando un camino vecinal para, posteriormente, proceder al desalojo por parte de los bomberos del Consorcio de unos 150 vecinos, según ha informado un portavoz de la diputación de Granada. Una vez que sean desalojados, la Diputación realojará a todos los afectados en un hotel de la capital.
Casi 600 l/m2 en 24 horas en Grazalema
El municipio de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, ha recogido 575,3 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 23,30 horas de este miércoles a causa de la borrasca Leonardo que azota en la comunidad andaluza. Además, en los últimos diez días se han acumulado en el municipio serrano cerca de 1.300 litros por metro cuadrado.
Unas 3.500 personas desalojadas
A esta hora son unas 3.500 personas las que se encuentran desalojadas en prevención de zonas inundables, la mayor parte en la provincia de Cádiz, donde se han evacuado a más de 2.000 en diferentes zonas. El resto se reparte entre las provincias de Jaén, Málaga, Granada, Huelva y Córdoba.
La dirección de la emergencias plan mantiene desplegados en distintos puntos de Andalucía a más de 1.200 efectivos entre personal de la Agencia de Emergencias de Andalucía --112, Infoca, Grupo de Emergencias de Andalucía y Protección Civil-- a los que hay que sumar efectivos de Guardia Civil, otros cuerpos de seguridad y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Andalucía cierra el miércoles con más 1.000 incidencias gestionadas
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado a través del servicio 112 a lo largo de la jornada de este miércoles, 4 de febrero, 1.069 incidencias vinculadas al paso de la borrasca 'Leonardo' por la comunidad autónoma, que mantiene a unas 3.500 personas desalojadas.
Así lo ha detallado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la última reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) celebrada este miércoles por la tarde en la sede del 112, constituido como centro de coordinación operativa integrado (Cecopi).
La mayoría de incidencias se ha concentrado en la provincia de Cádiz, con 277 avisos, seguida de Sevilla (188), Granada (174), Jaén y Málaga --ambas con 129--, Huelva (58) y Almería (27).
La Alhambra y Generalife permanecerán cerrados este jueves por fuertes vientos
El Patronato de la Alhambra y Generalife ha decidido cerrar el Conjunto Monumental ante la previsión de fuertes vientos en la ciudad para este jueves, a causa de la borrasca Leonardo. Durante la jornada de este miércoles, también han permanecido cerrados el Generalife y la Alcazaba debido al temporal.
Así lo ha comunicado la institución en una nota, que toma esta medida ante el aviso naranja por vientos de nivel 3, con rachas que podrían alcanzar hasta 90 km/h entre este medianoche y las 17,59 horas. No obstante, la decisión definitiva sobre la apertura o no de las instalaciones se confirmará oficialmente a las 06,00 horas de este jueves.
El Patronato ha pedido disculpas por las molestias que esta situación meteorológica excepcional pueda causar a los visitantes, subrayando que la seguridad de los visitantes y del personal es su máxima prioridad.
Desalojadas 30 personas en Villacarrillo (Jaén)
El Ayuntamiento de Villacarrillo ha informado de que 30 personas han sido desalojadas en el Barrio de la Barca, de las cuales cinco han sido trasladadas al Albergue Municipal y el resto se ha alojado en casas de familiares.
Además, el Consistorio ha advertido que no se descarta que, a lo largo de la noche, los niveles de agua puedan seguir aumentando, lo que podría hacer necesario el desalojo preventivo de la zona del Charco de Mogón, así como de los márgenes del río Aguascebas en dirección al Camino de la Osera.
Extremadura activa el nivel 1 del Plan Inuncaex por riesgo de inundaciones
La Junta de Extremadura ha ampliado la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), a las 20,35 horas de este miércoles, 4 de febrero, para toda la región, con base en las previsiones de desembalse y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas.
Así se ha decidido en la reunión del CECOP este miércoles que ha estado presidida por el Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, en la que también han participado los alcaldes de Badajoz, Coria y Madrigalejo, localidades que han activado sus respectivos Planes de Emergencias Municipal (PEMU).
La dirección del Plan Inuncaex insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad, como circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, y no viajar si no es estrictamente necesario; no atravesar carreteras ni badenes inundados; no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos y arroyos. En las casas, se aconseja mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua.
La Guardia Civil busca a una mujer en Sayalonga (Málaga) tras caer al río Turvilla
Un dispositivo de búsqueda está intentando localizar a una mujer que ha caído al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía.
Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han precisado que en la tarde de este miércoles una mujer ha informado de la caída al río Turvilla en el término municipal de Sayalonga de otra mujer que le acompañaba.
El instituto armado también ha concretado que a partir de la hora del aviso se ha iniciado un dispositivo de búsqueda que continúa su labor a esta hora.
El municipio de Sayalonga, de entorno a 1.600 visitantes, se encuentra en la comarca oriental malagueña de la Axarquía. Durante esta jornada de miércoles ha mantenido aviso naranja de la AEMET por lluvias y fenómenos costeros, y amarillo por viento. A lo largo del día se han producido diversos incidentes por desprendimientos en la comarca ocasionados por la borrasca Leonardo.
Vecinos de Grazalema rompen las paredes de sus casas para que no se derrumben por el temporal
El municipio de Grazalema (Cádiz) ha sido uno de los que se ha llevado la peor parte del paso del temporal que azota desde hace varios días a Andalucía y que ha vivido este miércoles su jornada más complicada en la que se han llegado a acumular 500 litros en 24 horas.
Desalojan varias viviendas en Huétor Tájar (Granada) por la borrasca Leonardo
La previsión de Mario Picazo para este jueves: "El protagonista será el viento"
El meteorólogo Mario Picazo advierte que para la jornada del 5 de febrero el "protagonista del tiempo será el viento que recorrerá la península de oeste a este".
Andalucía mantiene el cierre de "equipamientos y senderos de uso público" ante la borrasca Leonardo
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha informado que la decisión se mantendrá de cara al jueves 5 de febrero ante los efectos del temporal en Andalucía.
Andalucía retoma este jueves las clases presenciales menos en Almería y las comarcas afectadas del resto de provincias
La Junta de Andalucía va a suspender este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería, mientras que irá retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad, salvo en las comarcas afectadas.
Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una comparecencia en rueda de prensa tras participar en Sevilla en la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía que ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para evaluar la evolución del temporal en la comunidad autónoma.
Antonio Sanz ha explicado que estas decisiones se basan en "criterios absolutamente técnicos", en "evaluación de riesgos", y tras informes de las confederaciones hidrográficas implicadas y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé una mejora de la situación en la zona de Andalucía occidental este jueves, y, en cambio, un empeoramiento en la zona oriental, especialmente en la provincia de Almería, donde se esperan rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora.
El consejero ha explicado que esta misma tarde se detallarán los municipios concretos de las siete provincias al margen de Almería donde este jueves permanecerán suspendidas las clases presenciales.
La DGT advierte que más de 135 carreteras permanecen cortadas por el temporal, 133 de ellas en Andalucía
El portavoz de la DGT, Daniel González, ha informado en La Brújula que más de 135 carreteras permanecen cortadas "por inundaciones y desprendimientos". Del total, 133 son de Andalucía, con Cádiz como "la provincia más afectada".
De la red principal están cortadas por desprendimientos la A-44 en Campillo de Arenas (Jaén) en sentido Granada. En Cádiz, la A-48 en Vejer de la Frontera dirección Tarifa.
Además, según ha informado, "la nieve afecta a 40 carreteras, una de ellas de la red principal". Esta se encuentra transitable, aunque con precaución. En Granada, en la A-92, en el Puerto de la Mora, "no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno".
La Junta de Andalucía alerta de "un aguacero de fakenews" tras el temporal: "Mantente informado en canales oficiales"
Ante el aumento de información en emergencias como la presente en España a causa de la borrasca Leonardo, la Junta de Andalucía ha lanzado un aviso a los ciudadanos para que "no haya una tormenta de bulos".
Es por ello que anima a informarse siempre por "canales oficiales" para contrarrestar el pulso de las informaciones falsas que se cuelan en Internet.
Los bomberos realizan 40 intervenciones en la provincia de Málaga a causa del temporal: todas las zonas afectadas
El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga ha realizado debido a la borrasca Leonardo, desde las 21.00 horas de este pasado martes y hasta las 19:00 horas de este miércoles, un total de 40 intervenciones.
El número mayor de incidencias se ha contabilizado en Ronda, con un total de 10. En concreto, por el desprendimiento de muro en vivienda abandonada en calle Cerrillo; el saneamiento de cornisa en la calle Pedro Romero; y por el techo de vivienda desprendido en Carrera Espinel.
También por el desprendimiento de una cornisa de un edificio de la calle Virgen de Los Remedios; el desprendimiento de cornisa en un edificio de la calle Artesanos; un par de árboles caídos obstaculizando vías; otro árbol caído sobre tendido eléctrico en La zona de La Cimada; el saneamiento de cornisa en la calle Molino; y el hundimiento del tejado de una vivienda en la calle Pintor Alonso Vázquez.
Por otro lado, en Estepona han tenido lugar un total de ocho intervenciones. Se trata del desprendimiento de piedras en la MA-8301, Km.1; un árbol caído en la MA-8301; otro árbol caído en la A-7; así como otro árbol caído sobre un vehículo en la calle Seguidilla. También por la retirada de cables descolgados en la avenida Puerta del Mar; dos salidas por desprendimiento de ladera y retirada de árboles en la A-8301; y el desprendimiento de un muro en la avenida Pemet.
También en Casares los efectivos del CPB han tenido cinco intervenciones motivadas, entre otras, por un árbol caído en la MA-8300; por una canaleta con peligro de caída en la calle Carreras; el desprendimiento de una ladera en la MA-8300; el desprendimiento de una ladera en la MA-8300; y la caída de varios pinos obstaculizando la vía en la calle Camino de Gaucín.
En Antequera los bomberos del CPB han intervenido por un toldo con peligro de caída en la barriada San José; un incendio de un poste eléctrico en la calle Molinilla del Carmen; un árbol caído sobre una vivienda en la avenida de la Estación; por ramas caídas en la calle Campillo Bajo; y por una fachada con peligro de caída en la calle Los Tintes.
Las intervenciones en Vélez-Málaga han sido por tejas con peligro de caída en la calle Lope de Vega; un árbol caído obstaculizando la vía en la avenida Brisa del Mar de Chilches; y por el saneamiento de una cornisa en la calle Félix Lomas.
En Arriate las intervenciones han estado motivadas por una calle inundada; en Gaucín para la retirada de cinco árboles caídos obstruyendo la vía en la A-369, Km.34; en Carratraca por un árbol caído en la calle Carril; en Jimera de Líbar por un árbol caído en la MA-8401; en Sierra de Yeguas por una vivienda inundada en la calle Eras; en Periana para el saneamiento de un tejado y la retirada de una canaleta con peligro de caída en la calle Alcazaba; en El Burgo por ramas obstaculizando la vía en la MA-5400; y en Torremolinos por un árbol caído sobre el auditorio municipal.
Grazalema desaloja a 60 vecinos ante la crecida del río: "Sale por las calles"
El municipio de Grazalema (Cádiz) se está viendo especialmente afectada, donde ya se han superado los 470 litros de precipitaciones en el municipio, una cantidad que ha hecho que el subsuelo sea "incapaz de tragar toda el agua" por el cauce subterráneo natural y el río "haya salido por las calles", obligando al desalojo inicial de unos 60 vecinos de zonas más bajas del pueblo.
El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez, ha advertido a los periodistas que están comenzando a aparecer "problemas" en las viviendas de las zonas más altas del pueblo, por lo que no descarta que se produzcan más desalojos a lo largo de la noche.
Además, ha señalado que tiene los ojos puestos en la presa que abastece al municipio, la cual "está situada a una altura importante", no por el dique de contención que da al casco urbano sino por un dique de contención que da a un diseminado rural, apuntando que "en este momento la capacidad de desembalse es menor a la entrada de agua".
Allí está interviniendo la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que ha trasladado un mensaje de tranquilidad a estos vecinos porque "hay todavía cota de margen y se está interviniendo a destajo".
Juanma Moreno pide "máxima cautela" por el temporal tras la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias
El presidente de la Junta de Andalucía vuelve a pedir prudencia a toda la ciudadanía ante las inclemencias meteorológicas. Lo ha hecho tras la reunión del Comité del Plan Territorial de Emergencias de la comunidad, en el que se ha realizado la evaluación de la situación ante la presencia de la borrasca Leonardo.
La Policía Local precita el Muelle del Tinto en Huelva ante la crecida del Odiel
El Policía Local de Huelva ha procedido al precintado del acceso al Muelle del Tinto debido a la crecida del caudal del río Odiel a su paso por la capital, motivado por el paso de la borrasca Leonardo y que ha coincidido, además, con la pleamar.
Desde el Ayuntamiento de Huelva han señalado que se trata de una medida de seguridad ante la crecida del caudal del río, que arrastra el agua caída desde el martes por la borrasca Leonardo y que la tierra ya no puede filtrar por la acumulación de precipitaciones de las últimas semanas.
Andalucía continúa en Situación Operativa 2 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, ya que a las precipitaciones se une el estado del suelo que no puede filtrar más agua, junto al desembalse de pantanos, que hacen aumentar los ríos y arroyos.
La AEMET mantiene el aviso rojo en las regiones de Grazalema y Ronda durante toda la jornada del miércoles
La UME se desplaza a Grazalema ante anegación de calles y casas
La Unidad Militar de Emergencia (UME) se está dirigiendo en estos momentos hacia la sierra de Cádiz, a puntos como Grazalema, para participar en tareas de achique de agua en casas y calles de este municipio, que se está viendo afectada por el paso de la borrasca Leonardo, que ya ha dejado por el momento 278 litros de precipitaciones acumuladas.
Los efectivos también están actuando en la comarca del Campo de Gibraltar, donde se está pendiente de las crecidas de los ríos Hozgarganta y Guadiaro.
En Grazalema, a pesar de ser un municipio acostumbrado a las lluvias, las abundantes precipitaciones de esta jornada, sumada a las ya caídas en días anteriores, está provocando que el agua no pueda ser ya absorbida por la tierra y corra por las calles del pueblo con fuerza, además de anegar numerosas casas.
Allí, los vecinos se afanan en achicar agua de sus viviendas ante una situación que no se recuerda desde 1964. En este punto también están trabajando efectivos del Plan Infoca, con 25 bomberos forestales y una autobomba para tratar de sacar el agua de las viviendas.
Suspenden las clases en varias comarcas del norte de Cáceres este jueves por el temporal: consulta las zonas afectadas
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha informado de la suspensión de las clases y el cierre de los centros educativos este jueves, 5 de febrero, en varias comarcas del norte de la provincia de Cáceres, debido a los avisos meteorológicos activos por el temporal. En concreto, las comarcas afectadas por esta medida son
- Comarca de Coria
- Sierra de Gata
- Hurdes
- Valle del Ambroz
- Tierras de Granadilla - Trasierra
- Valle del Jerte
- Plasencia y Comarca
- La Vera.
En estas zonas se prevé la activación de la alerta naranja por lluvias desde las 00:00 horas hasta las 18:00 horas del jueves, además de la alerta amarilla por viento, detalla la Junta en una nota de prensa.
En el resto de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con alerta amarilla, las actividades educativas se desarrollarán en el interior de los edificios, sin salidas a patios y espacios abiertos. Se desaconsejan, además, las salidas a pie en horario escolar de los centros educativos para realizar actividades complementarias o extraescolares, mientras se mantenga esta situación.
Efectivos de la Guardia Civil crean una zona de seguridad ante la crecida del Guadiamar en Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
La mayoría de servicios de trenes continúan suprimidos en Andalucía
Renfe mantiene suprimidos todos los servicios ferroviarios de Andalucía, excepto la alta velocidad Córdoba-Madrid; la Media Distancia Jaén-Madrid y la línea de Cercanías de Málaga C1 debido al paso de la borrasca Leonardo, que está dejando fuertes lluvias y vientos en la comunidad.
Según ha informado, estas medidas se mantienen "en virtud del nivel de aviso de abundantes lluvias y viento intenso" en la región, por lo que ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.
Defensa mantiene el despliegue de más de 400 militares en Andalucía
Más de 400 militares y unos 200 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúan realizando labores para paliar los efectos de la borrasca Leonardo en Andalucía.
Entre las tareas destacan "labores de achique" en espacios cerrados, como en un garaje de la localidad de Huétor Tájar (Granada).
María Jesús Montero reivindica "el valor de lo público" ante los efectos del temporal en Andalucía
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este miércoles "el valor de lo público" para afrontar las incidencias derivadas de la sucesión de borrascas que atraviesan España.
Con una publicación en su cuenta personal de la red social X, ha señalado como ilustración de la contribución de los recursos públicos que hay "más de 6.000 efectivos" en estos momentos a "disposición de la dirección de la emergencia en Andalucía".
Montero ha apuntado el trabajo "para ayudar a prevenir daños" de diversos cuerpos del Estado, entre los cuales ha enumerado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), la Unidad Militar de Emergencias (UME) o agentes de Tráfico de la Guardia Civil.
Así es el dispositivo del Infoca desplegado en Andalucía con efectivos, autobombonas y todoterrenos
Ante los estragos causados por el temporal, el consejero Antonio Sanz detalla cuál es el dispositivo activo del Plan Infoca, que consta de 1.200 efectivos, 60 autobombas y 156 todoterrenos.
Según ha detallado Sanz, ya se han realizado 15 intervenciones "gracias a 156 bomberos forestales y técnicos desplegados, especialmente en Cádiz y Málaga, y también en Granada, Sevilla y Jaén".
Qué no hacer nunca ante un temporal como la borrasca Leonardo
Emergencias advierte de lo que nunca se debe hacer para no poner en riesgo nuestra integridad física. "Queremos que te lo grabes a fuego porque es muy peligroso", señalan:
- No cruzar por zonas anegadas.
- No circular por zonas inundadas.
- No transitar por zonas con agua
El temporal de nieve deja 55 carreteras afectadas, dos de ellas en la red principal
Emergencias despliega 1.200 efectivos del Infoca ante el impacto de la borrasca Leonardo
La UME continúa desplegada en Sanlúcar y El Granado ante la crecida del Guadiana
La Unidad Militar de Emergencias continúa desplazada a los municipios de Sanlúcar de Guadiana y El Granado para garantizar la seguridad y minimizar riesgos derivados de la borrasca, concretamente, la crecida del río Guadiana.
Así lo ha destacado la subdelegada del Gobierno, María José Rico, que se ha desplazado este miércoles al Puerto de la Laja (El Granado) y Sanlúcar de Guadiana para comprobar de primera mano las intervenciones realizadas por los equipos de emergencia con motivo de la borrasca Leonardo, que afecta a la provincia de Huelva y al conjunto de Andalucía.
En el operativo están participando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Unidad Militar de Emergencias (UME), Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil, AEMET, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo y las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, en coordinación y colaboración permanente con la Junta de Andalucía.
En Sanlúcar de Guadiana, los efectivos están procediendo al anclaje del pantalán a sus pilotes para asegurar su estabilidad ante el incremento del caudal, manteniendo además un dispositivo de vigilancia permanente para supervisar la evolución de la situación.
Por su parte, en Puerto de la Laja, los equipos han trabajado en la resolución de la incidencia registrada, quedando completamente solventada y continuando con labores de seguimiento preventivo en la zona.
Las espectaculares imágenes aéreas de la borrasca Leonardo a su paso por la provincia de Granda
Efectivos de la Guardia Civil han grabado las imágenes aéreas del impacto que ha causado el temporal en las localidades granadinas de Huétor Tájar y Venta de Santa Bárbara.
Julio Millán, alcalde de Jaén: "La situación sigue siendo preocupante"
Millán asegura en Por fin que la situación continúa siendo "preocupante porque tenemos un punto muy delicado en Andalucía", especialmente en los escenarios relativos al estado de los puentes. Según ha indicado, "se concentran las lluvias en un solo punto que conlleva que con un volumen pequeño de agua se producen inundaciones casi de forma automática".
Afortunadamente, hasta el momento no se ha producido ningún desbordamiento. "Las lluvias de hoy no están siendo muy torrenciales", afirma. "Seguimos esperando a las próximas horas".
Grazalema registra datos históricos: "Es más o menos lo que llueve en Madrid en un año completo"
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que el municipio gaditano "ha recogido 390 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 16:30 h del miércoles".
Los datos indican que en los últimos 10 días se han acumulado unos 1300 l/m², "más de lo que llueve un año en A Coruña".
La AEMET alerta de la llegada de una nueva borrasca este sábado con más lluvia y viento
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) asegura que el viernes se irán debilitando las precipitaciones en buena parte del país, especialmente en Andalucía, pero advierte de que el sábado 7 de febrero llegará otra borrasca a la península que volverá a intensificar "tanto las precipitaciones como el viento".
Unas 3.500 personas permanecen desalojadas en Andalucía
Miles de personas han sido desalojadas hasta el momento en las provincias de Cádiz, Jaén, Málaga, Huelva y Granada a causa del temporal. Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado.
La Guardia Civil rescata a un hombre en Ubrique (Cádiz) tras el desprendimiento de una roca sobre su casa
El hombre ha resultado herido tras el incidente y ha sido trasladado al hospital de Villamartín. Los agentes han evacuado dos viviendas anexas a modo de prevención.
Qué hacer en caso de daños por el temporal: Facua aconseja notificarlos "en el menor tiempo posible"
Facua-Consumidores en Acción ha aconsejado a todos los usuarios que pudiesen haber sufrido daños por los fuertes vientos, las inundaciones u otras circunstancias provocadas por el paso estos días de la borrasca Leonardo cómo pueden reclamar dichos daños, señalando que lo pongan en conocimiento de sus aseguradoras para que reparen los posibles siniestros.
La asociación ha afirmado que deben notificarse en el menor tiempo posible, y ha aconsejado que se le entreguen a la compañía todas las pruebas documentales que se puedan recoger de los desperfectos, según ha comunicado la entidad en una nota de prensa.
También ha enmarcado que el Consorcio de Compensación de Seguros establece que los usuarios pueden tener derecho a una indemnización si los daños han sido causados por una serie de riesgos que denomina "acontecimientos extraordinarios".
Así lo determina el artículo 1 del Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, que indica que el Consorcio tiene por objeto "indemnizar, en la forma en él establecida, en régimen de compensación, las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España", entendiendo como tales "las inundaciones extraordinarias y la tempestad ciclónica atípica", entre otros supuestos.
Un total de 14 ríos se encuentran en riesgo extremo en Andalucía
Según ha informado Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, 10 embalses se encuentran también "en riesgo extremo" y un total de 30 ríos permanecen en alerta naranja.
El consejero ha detallado que "en todas las provincias está habiendo graves incidentes, salvo en Almería", y solo en lo que va de este miércoles, 4 de febrero, se han contabilizado 651 incidencias que han sido gestionadas por la Agencia de Emergencias de Andalucía a través del 112, la mayoría en Cádiz (189), Granada (119), Málaga (94), Sevilla (74) y Jaén (73), pero también en Córdoba (56), Huelva (35) y Almería (11).
Efectivos de la Guardia Civil desalojan a varios vecinos en Los Barrios (Cádiz) ante la crecida del río Palmones
A causa de la crecida del río en la localidad gaditana, efectivos de la Benemérita se ven obligados a desalojar a varias personas de sus viviendas.
Un herido tras el derrumbe de una vivienda por desprendimiento de rocas en Ubrique (Cádiz)
Una persona ha resultado herida con politraumatismos este miércoles tras el derrumbe total de una vivienda provocado por el desprendimiento de una gran roca en la avenida Manuel de Falla de la localidad gaditana de Ubrique.
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía y el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) han detallado que el suceso se produjo en torno a las 13.00 horas en una casa situada a los pies de una montaña y haciendo esquina en esta vía del municipio.
El desprendimiento de una gran roca desde la ladera ha provocado el colapso completo de la vivienda, donde los bomberos tuvieron que rescatar a una persona que quedó atrapada y que presentaba politraumatismos. La persona herida fue evacuada en ambulancia al hospital, sin que por el momento se conozcan más detalles.
Desprendimiento de una vivienda en Ubrique
Se elevan a 84 las carreteras cortadas y la nieve afecta a otras 71
La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con hasta 33 vías intransitables, seguida de Sevilla y Córdoba, con 9 cerradas en cada caso. Las otras carreteras cortadas por inundaciones se localizan en Granada, Málaga, Cáceres, Burgos, León, Valladolid, Zamora y Gran Canaria, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Además, 71 carreteras están afectadas por nieve, 5 de ellas en la red principal, transitables con precaución: la A-52, entre Mombuey, en Zamora, y A Canda, en Ourense; la A-92, en el Puerto de la Mora, en Granada; la AP-51, en Aldeavieja (Ávila), la AP-61, en El Espinar (Segovia); y la AP-66, entre Campomanes, en Asturias y Mataluenga, en la provincia de León.
Otras 15 carreteras de la red secundaria de las provincias de Granada, Teruel, Asturias, Salamanca, Zamora, León, Cáceres y Navarra están cortadas a causa de la nieve.
Jaén registra más de 60 incidencias y espera horas "cruciales" para los Puentes
El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha hecho balance del primer tramo de esta nueva alerta por la borrasca Leonardo y ha reportado, hasta las 12,00 horas de este miércoles, más de 60 de incidencias. Además, ha advertido de que las próximas horas "son comprometidas y cruciales", especialmente para la zona de los Puentes, donde están desplegados todos los medios posibles y donde llueve sobre mojado. El Comité de Emergencias (Cecopal), que preside el propio regidor, se ha establecido en el Parque de Bomberos y coordina la totalidad de efectivos de Policía Local, Servicios Sociales, Bomberos, Mantenimiento Urbano, FCC y Protección Civil con fuerzas de seguridad estatales desplegados en la ciudad.
Unos cuerpos que tienen una especial presencia en la zona de la Vega de los Ríos, donde se han registrado "importantes picos de crecida durante la mañana", según ha informado en una nota el regidor, quien ha destacado que se mantienen en alerta en previsión de las lluvias previstas para las próximas horas. Millán ha visitado la zonas de los Puentes, cuyos accesos están controlados por Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, en una jornada donde los picos de crecida han causado incidencias en caminos colindantes y algunas viviendas cerca de cauce, sin sobrepasar los puentes.
Aisladas unas 170 personas en tres pedanías de Cúllar, en Granada
Unas 170 personas están aisladas en tres pedanías de Cúllar, en la comarca de Baza, en el norte de la provincia de Granada, a causa de los efectos del temporal de lluvia y viento por el paso de la borrasca Leonardo.
Así lo ha detallado en torno al mediodía el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en la rueda de prensa en Subdelegación en la que el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado sobre la situación del paso de la borrasca Leonardo por la comunidad y las actuaciones de los medios del Estado para atajar sus consecuencias.
En Cúllar son las pedanías de Pulpite, Venta Quemada y Tarifa las afectadas por las consecuencias del temporal, con viviendas que han dejado aisladas a las citadas familias. Las comarcas de Guadix y del norte de la provincia tienen aviso amarillo por lluvias y vientos, después de que este pasado martes, desde el mediodía y hasta la medianoche, lo tuvieran activado con el mismo nivel por nevadas.
26 rutas escolares y 259 alumnos afectados en Castilla-La Mancha
La llegada de la borrasca Leonardo a Castilla-La Mancha ha afectado a 26 rutas escolares de la región, alcanzando a un total de 259 alumnos en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Así, mientras en Guadalajara se han visto afectadas 19 rutas con un total de 231 alumnos, en Cuenca han sido 7 rutas que han afectado a 28 alumnos, según han informado fuentes del Gobierno regional a Europa Press.
Ambas provincias están este miércoles en aviso por nevadas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El rescate de dos perros atrapados por el agua en Granada
Rescate de dos perros en Benalúa de las Villas (Granada) que habían quedado atrapados por el agua en un sótano.
Labores de la Guardia Civil en Granada por la borrasca Leonardo
Con motivo de la borrasca Leonardo, la Guardia Civil está llevando a cabo actuaciones de vigilancia, regulación del tráfico y cortes preventivos de carreteras en distintos puntos de la provincia, especialmente en tramos afectados por acumulación de agua, crecidas de ríos y riesgo para la circulación en distintas localidades de Granada.
El río Cabra provoca incidencias a su paso por Monturque
La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles el corte de la carretera C-336 a su paso por Montuque (Córdoba), concretamente en el pk 0+150, por el desbordamiento río Cabra, cuyo caudal también mantiene en alerta a la localidad cordobesa de Cabra, todo ello como consecuencia de las lluvias provocadas por la borrasca Leonardo.
En este contexto, el Ayuntamiento egabrense ha señalado en una nota que se está prestando "mucha atención al desbordamiento del río Cabra en Huertas Bajas, a su paso por la zona de Cortijo Grande, y en el cruce con Vado del Moro", donde el caudal "podría desbordar sobre el puente". Asimismo, desde el Consistorio han avisado de que "se encuentra activo el corte de la carretera CO-6213 (Los Llanos-Cabra)" por "desprendimientos en la calzada".
Defensa desplegará los medios que sean "necesarios"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que el Ministerio desplegará los medios que sean "necesarios" por los efectos de la borrasca Leonardo en Andalucía.
A preguntas de los periodistas, con motivo de su presencia en la cumbre internacional sobre uso responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito militar, ha asegurado que en este momento hay 300 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
"Casi 200 medios", ha apostillado para recalcar que la situación está siendo "muy dura". "El despliegue de la UME va a ser el que sea necesario". "Están preparados militares del Ejército de Tierra por si fuera necesario acudir a lo que hiciera falta", ha recalcado a este respecto la ministra de Defensa.
Andalucía mantiene 3.000 desalojados y vigila cauces crecidos
La borrasca de gran impacto Leonardo mantiene este miércoles en Andalucía, con avisos rojos en zonas de Grazalema, Ronda y el Campo de Gibraltar, a más de 3.000 desalojados de forma preventiva en zonas inundables de la comunidad, que vigila especialmente la crecida de cauces mientras siguen las lluvias.
Aunque la situación es preocupante en puntos de Cádiz, Málaga y Jaén, la Junta, que suspendió clases presenciales en toda Andalucía excepto en Almería, ha destacado que las medidas preventivas y de anticipación resultan de momento "muy efectivas", teniendo en cuenta que se está cumpliendo "el peor de los escenarios previstos".
Según el último balance facilitado por la Agencia de Emergencias (EMA) hasta poco antes de las 11 de la mañana, el teléfono 112 había atendido desde el inicio de la borrasca Leonardo 159 incidencias durante la madrugada y primeras horas de este miércoles: 55 en Cádiz, 27 en Málaga, 24 en Granada, 19 en Sevilla y 12 en Jaén.
Grazalema supera los 300 litros por metro cuadrado en 12 horas
Grazalema, al límite
La UME se desplaza a Grazalema
La Unidad Militar de Emergencia (UME) se está dirigiendo en estos momentos hacia la sierra de Cádiz, a puntos como Grazalema, para participar en tareas de achique de agua en casas y calles de este municipio, que se está viendo afectada por el paso de la borrasca Leonardo, que ya ha dejado por el momento 278 litros de precipitaciones acumuladas.
Así lo ha confirmado a Europa Press fuentes de Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz, que ha indicado que la UME se está desplazando a este punto y que también está actuando en la comarca del Campo de Gibraltar, donde se está pendiente de las crecidas de los ríos Hozgarganta y Guadiaro.
En Grazalema, a pesar de ser un municipio acostumbrado a las lluvias, las abundantes precipitaciones de esta jornada, sumada a las ya caídas en días anteriores, está provocando que el agua no pueda ser ya absorbida por la tierra y corra por las calles del pueblo con fuerza, además de anegar numerosas casas.
Allí, los vecinos se afanan en achicar agua de sus viviendas, ante una situación que no se recuerda en Grazalema desde 1964, cuando hubo también fuertes precipitaciones y las canalizaciones arcáicas de entonces provocaron la inundación de buena parte del pueblo.
El río Velillos, a su paso por Ánzola, en Pinos Puente (Granada)
Vídeo de la situación en Huétor Tájar y la pedanía de Venta de Santa Bárbara
Huétor Tájar y la pedanía de Venta de Santa Bárbara sufren los efectos de la borrasca Leonardo.
Cortada la A-4076 por el desbordamiento del río de Las Juntas (Granada)
Corte en la carretera A-4076 con motivo del desbordamiento del río de Las Juntas, en Benalúa de las Villas (Granada). La crecida ha sorprendido al conductor de un vehículo.
Inundaciones en Ventas de Santa Bárbara de Loja (Granada)
Este vídeo muestra cómo se ha inundado la casa de este ciudadano escocés en la pedanía Ventas De Santa Bárbara de Loja (Granada) que lleva años quejándose de que el puente del río es muy bajo y que cada vez que hay una tormenta así se les inundan las casas.
82 carreteras secundarias cortadas
La DGT informa de que hay cortadas 82 vías de la red secundaria por inundaciones y desprendimientos, siendo Andalucía la comunidad más afectada.
Sin riesgo en las balsas de contención de residuos mineros
La Junta de Andalucía encargó un análisis y peritaje de la situación de las balsas de contención de residuos mineros, con un resultado favorable al no detectar incidencias ni riesgos probables.
Estado del río Ubrique
El río Aguas Blancas se desborda y dificulta el acceso a Quéntar y Pinos Genil
El desembalse de la presa de Quéntar unido a las intensas lluvias que está dejando la borrasca Leonardo han provocado el desbordamiento del río Aguas Blancas dejando a la localidad de Quéntar prácticamente incomunicada y dificultado también el acceso a Pinos Genil, donde el agua fluye con fuerza en el cruce entre ambos municipios.
El alcalde de Quéntar, Francisco José Martín, ha señalado a Europa Press que la carretera GR-3201 de acceso a la localidad permanece cortada, por lo que solo se puede conectar por la carretera de Beas de Granada, aunque también se están registrando ya algunos derrumbes de tierra e incidencias. "Solo hay que utilizarlo en caso únicamente de una absoluta emergencia", advierte el regidor.
"En el desembalse está saliendo agua de forma espectacular, ayer nos comunicaron que iban a desembalsar al doble que estos días; da miedo cómo va, viene más agua porque está lloviendo muchísimo en la sierra y con todo se han anegado fincas incluso un paseo" muy frecuentado por los vecinos para pasear, explica.
El cauce del río Aguas Blancas se ha desbordado en el entorno de la A-4026 en Pinos Genil, que permanece cortada en este punto.
Situación complicada en Granada, con personas atrapadas en Benalúa de las Villas
La borrasca Leonardo ya ha provocado inundaciones en varios municipios de la provincia de Granada, como Montillana, Campo Téjar, Huétor Santillán, Beas de Granada, en la venta de Santa Bárbara en Loja y en Benalúa de las Villas. Preocupa la situación en este último municipio, cuyos accesos están cortados, varias personas han quedado atrapadas dentro de sus viviendas y otras han tenido que ser rescatadas del interior de sus vehículos.
El diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios de Granada, Eduardo Martos, explica que los puntos más conflictivos en estas primeras horas de la mañana están por una parte en Loja, donde el arroyo Milano está a punto de desbordarse, lo que mantiene en alerta los servicios de emergencia. En Valderrubio se están produciendo anegaciones importantes tras el desbordamiento del Barranco Hondo, con afección a varias zonas del municipio, y la lluvia ha provocado inundaciones en los municipios de Montillana, Campo Téjar, Huétor Santillán, Beas de Granada, en la venta de Santa Bárbara en Loja y en Benalúa de las Villas..
Además, un hombre ha quedado atrapado en su vehículo en la GR-3420, vía que permanece actualmente cortada y desde emergencias se recomienda evitar el desplazamiento innecesario y extremar la precaución durante toda la jornada.
En cuanto a la red viaria, permanece cortada la GR3401 entre Valderrubio y Fuente Vaqueros, incluida la zona de Zujaira. También está cortada la carretera que une Zagra con Fuentes del Cerna en el término de Algarinejo. Igualmente está cortada la carretera que une Huétor Tájar con Villanueva (GR-4403) y la GR-4405 PK 0 al PK 0+300 (Montillana-Trujillos).
Suspendido el tren entre Cercedilla y Segovia por el temporal de nieve
El servicio de trenes entre Cercedilla y Segovia se encuentra suspendido este miércoles debido al temporal de nieve que afecta a la sierra, según ha informado Adif en sus redes sociales. Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados durante el tiempo que dure la incidencia, según Adif.
La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado esta mañana el aviso amarillo por nieve en Madrid después de estar activo durante toda la noche, donde se han registrado acumulaciones de nieve en puntos altos de la región.
Varias familias de Punta Umbría son realojadas
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha gestionado que varias familias de El Portil y El Rincón afectadas por vivir en zonas inundables puedan pasar la noche en instalaciones hoteleras del municipio, debido al paso de la borrasca Leonardo y tras la activación de la Situación Operativa 2 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.
Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño, la Policía Local ha trasladado esta recomendación a nueve familias, tres de El Portil y seis de El Rincón. Se han realojado finalmente a seis personas de El Portil con viviendas en primera línea de playa. Además, se ha desalojado a otra familia por una orden de ejecución por riesgo de derrumbe. Mientras que de las seis viviendas de El Rincón afectadas, dos familias se han marchado, una fue realojada y otras tres han declinado el ofrecimiento, siendo informados de los posibles situaciones adversas a las que se enfrentan con esta decisión.
Desalojo preventivo de la zona de Peguerillas en Huelva
El Ayuntamiento de Huelva ha ordenado este miércoles el desalojo preventivo de la zona de Peguerillas ante el aumento significativo del caudal del río Odiel, provocado por las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la provincia. Según han informado fuentes municipales, la decisión se ha tomado tras evaluar el riesgo de desbordamiento en los puntos más críticos de la zona.
El consistorio ha garantizado alojamiento temporal en la capital onubense para todos los vecinos afectados mientras se mantenga el nivel de alerta y no se recupere la seguridad en el área.
Imágenes del río Guadalete, en Jerez
38 carreteras cortadas por inundaciones y 73 afectadas por nieve
La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con hasta 26 vías intransitables, mientras que las otras cortadas por inundaciones se localizan en Granada, Málaga, Sevilla, Cáceres, Burgos, León, Valladolid, Zamora y Gran Canaria, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Además, 73 carreteras están afectadas por nieve, 11 de ellas en la red principal, en la que es obligatorio el uso de cadenas en la A-23, en Huesca; prohibido el acceso a camiones por la A-6, en Manzanal del Puerto y en la AP-66, en Caldas de Luna, ambas en la provincia de León. Están transitables con precaución la A-1, en Somosierra (Madrid), la A-2, entre Torija (Guadalajara) y Lodales (Soria), la A-52, en el tramo comprendido entre Requejo, en Zamora, y A Canda, en Ourense, la A-92, en Puerto de la Mora (Granada), la AP-6, entre Guadarrama, en Madrid, y Adanero, en Ávila, la AP-51, en Aldeavieja (Ávila), la AP-61, en El Espinar (Segovia), y la M-607, en Tres cantos, en Madrid.
Otras 14 carreteras de la red secundaria de las provincias de Granada, Teruel, Asturias, Salamanca, Zamora, Cáceres y Navarra están cortadas a causa de la nieve.
Las labores del INFOCA
El personal de INFOCA ha actuado con retirada de árboles, autobombas o haciendo labores en taludes, entre otras medidas por el temporal.
Recomendaciones de Protección Civil
Protección Civil ha emitido consejos para evitar problemas durante la jornada de este miércoles por el temporal de la borrasca Leonardo.
La Alhambra cierra por seguridad el Generalife y la Alcazaba
La Alhambra cierra este miércoles por seguridad ante las previsiones meteorológicas el Generalife y la Alcazaba, así como limita el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico y al Bosque de Gomérez. El conjunto monumental ha modificado así algunos de sus recorridos ante los efectos de la borrasca Leonardo, que mantiene en aviso naranja a Granada por previsión de abundantes lluvias y en aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Así las cosas, el monumento ha activado la alerta nivel 2 por rachas de vientos fuertes y limita el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico y al Bosque de Gomérez .
En cuanto a la visita, permanecen abiertos los Palacios Nazaríes y el Palacio de Carlos V, así como el museo ubicado en él. Se cierran por seguridad el Generalife (incluidos los jardines del Partal) y la Alcazaba. Se recomienda la entrada por el Atrio; mientras que el acceso por la Cuesta de los Chinos permanece cerrado.
Servicios de tren suspendidos en Andalucía
Todo los servicios de tren que han quedado suspendidos sin medios alternativos debido al estado de las carreteras de la región. Para la mayoría de estos servicios suspendidos, Renfe ha habilitado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales sobre cómo se encuentra la red ferroviaria en Andalucía.
La operadora estatal ha señalado que se está llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica y de las condiciones de la infraestructura informadas por Adif.
Suspendido casi al completo el tráfico ferroviario en Andalucía
Según ha informado Renfe en un comunicado, se ha tenido que suprimir la circulación de los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla, y entre Córdoba y Málaga, pudiendo solo garantizar el trayecto entre Madrid y la ciudad califal, así como los servicios de Alvia que conectaban Algeciras y Málaga, Ronda y Antequera, Cádiz y Córdoba -dentro de la ruta hacia Madrid- y Cádiz y Linares -en la ruta hacia Barcelona-. Igualmente, todos los servicios de trenes Avant de Andalucía se encuentran suspendidos por el paso de la borrasca: Sevilla-Córdoba-Málaga, Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada.
La operadora ferroviaria española también se ha visto obligada a suspender todos los servicios de Media Distancia de Andalucía a excepción del que une Jaén con Madrid y las ciudades de Granada y Almería. En el caso de los trenes de proximidad de Córdoba, también se ha visto suspendido el tráfico entre C.U Rabanales y la estación de Córdoba-Julio Anguita. Cercanías también se está viendo afectada, con toda la red de Sevilla suprimida para este miércoles, a lo que se suma la línea C-1a que une Cádiz-Las Aletas con la Universidad y la C-2 que une Málaga con Álora.
Emergencias Andalucía atiende 159 incidencias
La mayoría de incidencias han ocurrido en Cádiz (55), seguida de Málaga (27), Granada (24), Sevilla (19) y Jaén (12).
Carretera inundada en Sierra Nevada
Así se encontraba esta mañana la carretera de Sierra Nevada entre Cenes de la Vega y Pinos Genil.
Corte de acceso en las proximidades del río Guadalete, en Jerez
Corte de accesos en el entorno de Jerez por parte de la Guardia Civil. Concretamente, en las proximidades del río Guadalete. Se está ofreciendo asistencia a los vecinos.
Noche sin incidencias en Ayamonte ante el aviso de crecida del Guadiana
El municipio de Ayamonte ha pasado la noche sin incidencias y con tranquilidad tras los fenómenos meteorológicos adversos derivados del aviso de crecida del río Guadiana, debido al desembalse de la presa de Alqueva, coincidente con la pleamar, así como por el aviso amarillo emitido por la Aemet por lluvias, viento y fenómenos costeros por el paso de la borrasca Leonardo.
Según ha indicado el Ayuntamiento de Ayamonte, tras la activación del Plan de Emergencia Municipal en Fase 1, motivada por los fenómenos meteorológicos adversos derivados del aviso de crecida del río Guadiana coincidente con la pleamar, así como por el aviso amarillo emitido por la Aemet por lluvias, viento y fenómenos costeros, el Ayuntamiento de Ayamonte ha realizado durante toda la jornada y la pasada madrugada un seguimiento especial de la situación.
Este seguimiento se ha llevado a cabo a través del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), constituido en la mañana del pasado martes.
Málaga registra incidencias en varios cruces con semáforos
El Centro de Gestión de Tráfico de Málaga ha registrado durante la madrugada, y como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo, incidencias en varios cruces semafóricos de la ciudad, en cuyo restablecimiento se ha estado trabajando. Actualmente, siguen inactivos los de la avenida Valle-Inclán con Camino de Suárez, los del Camino de San Rafael con Alcalde Díaz Zafra y los de Abogado Federico Orellana-Isla Cristina, han indicado desde el Consistorio en un comunicado.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga tiene activo desde las 23.00 horas de este pasado martes el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvia y fenómenos costeros vigente desde la pasada medianoche medianoche hasta las 23.59 horas de este miércoles.
Ceuta, aislada por mar y por aire por los efectos de la borrasca
La Ciudad Autónoma de Ceuta se encuentra este miércoles aislada por mar y por aire de la Península como consecuencia de la fuerza del viento, con rachas de más de 90 kilómetros por hora, que han provocado la cancelación de los servicios marítimo y aéreo. Según han informado fuentes del Gobierno ceutí, las comunicaciones con el puerto de Algeciras (Cádiz) están canceladas, al igual que los desplazamientos en helicóptero que realiza la empresa Hélity hasta Algeciras y Málaga debido a la fuerza de los vientos de poniente por la borrasca Leonardo.
Además, este miércoles -al igual que ocurrió el miércoles de la pasada semana con la borrasca Joseph-, se ha suspendido la jornada lectiva en todos los centros educativos tras los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De este modo, los colegios e institutos, así como las guarderías y otros centros educativos como la Escuela Oficial de Idiomas o la Universidad de Granada, permanecen cerrados.
La autonomía ceutí se encuentra hoy -hasta la 16.00 horas- en aviso naranja por viento con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y por fenómenos costeros, en este último caso hasta las 23.59 horas de este miércoles.
Carreteras cortadas en Córdoba
La Diputación de Córdoba ha informado este miércoles de que, como consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas por la borrasca Leonardo, un total de seis vías de la red de provincial de carreteras permanecen cortadas al tráfico, en concreto la CO-7409, la CO-4205, CO-4207, la CO-3406, la CO-3105, la CO-3201 y la CO-7207.
Tal y como ha detallado la institución provincial la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, se encuentra cortada a la altura del pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que la CO-4205, de la A-307 a Montemayor por su estación, está cortada entre el pk 4+000 y el pk 5+000, también por desbordamiento, en este caso de los arroyos Carchena y Del Término, respectivamente.
La CO-4207, de Montilla a Montalbán, tiene restringido el tráfico a vehículos entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado. Por su parte, la CO-3406, de la N-432 a Obejo, ha quedado cortada en el pk 11+530 por el deslizamiento del terraplén con afección sobre la explanación de la vía, que discurre a media ladera.
También está afectada la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales. Por último, la CO-7207, de CO-8209 a El Tarajal (Priego de Córdoba), ha quedado cortada a la circulación en el pk 1+500 por el desbordamiento del río Salado.
Desvíos de tráfico en Valdezorras ante la crecida del arroyo Miraflores
La Policía Local de Sevilla ha activado este miércoles desvíos de tráfico en la calle Camino de los Indios y calle Douglas, en la barriada de Valdezorras, como consecuencia de la crecida del arroyo Miraflores por la borrasca Leonardo.
Este arroyo ha desbordado los límites del cauce normal afectando al tráfico de ambas vías, según ha informado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales.
Protección Civil ha indicado que está vigilando el caudal del arroyo atendiendo a los vecinos que puedan necesitar algún tipo de apoyo y ha recomendado no cruzar cauces para evitar accidentes.
Los embalses de la red de Emasesa, a un 98% de su capacidad
La Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) ha realizado un primer balance de la situación durante la tarde del martes y la mañana de este miércoles en la provincia por los efectos de la borrasca Leonardo. La lluvia ha alcanzado un acumulado entre los 5 mm y los 25 mm, siendo Aracena y Tamarguillo los puntos donde se más agua se ha registrado en las últimas horas con algo más de 26 mm.
Asimismo, la empresa ha confirmado que los embalses se encuentran con un volumen almacenado de unos 627,3 hectómetros cúbicos, lo que supone un 97.9 % sobre la capacidad total de embalse. Por el momento, solo se han registrado seis avisos en los sistemas, "todos en Sevilla y resueltos". Además, los tanques de tormenta con los que cuenta la ciudad se encuentran a esta hora vacíos.
Seis puntos con nivel naranja por crecida de ríos en Jaén
Según el Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca del Guadalquivir (Saih) a primera hora de este miércoles hay seis puntos con nivel naranja por la crecida de los niveles de los ríos, entre ellos el Guadalquivir a su paso por Mogón, Mengíbar y Villanueva de la Reina, y también la situación de Los Puentes de la capital.
En esta zona, los más de 62 litros por metro cuadrado caídos en la última noche han elevado el nivel del río Eliche hasta casi los tres metros, que es la cota en la que se producirían anegaciones.
Unos 600 desalojos preventivos en zona de Los Puentes de Jaén
Unos 600 vecinos han sido desalojados de manera preventiva en la zona de Los Puentes de Jaén ante el riesgo de inundaciones por la crecida de ríos tras el paso de la borrasca Leonardo, según han confirmado este miércoles fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Ayer por la tarde se envió un mensaje Es-Alert de alerta de Protección Civil a Jaén para la zona de Los Puentes por riesgo de inundación ante la subida del nivel de los ríos Eliche, Quiebrajano y Guadalbullón, por lo que se pidió a la población alejarse de la zona y de cualquier cauce, extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
El Ayuntamiento de Jaén ha indicado que mantiene un comité de emergencia permanente para vigilar la crecida de los caudales de los ríos en estas urbanizaciones de la capital donde residen unos 5.000 vecinos.
Galapagar refuerza la vigilancia del río Guadarrama
El caudal del río Guadarrama ha aumentado en las últimas horas a su paso por Galapagar, aunque por el momento no ha provocado afecciones en viviendas. Así lo ha dado a conocer este miércoles, en una publicación de X, el Ayuntamiento de Galapagar, que mantiene activadas las medidas preventivas y de seguimiento ante las lluvias y las bajas temperaturas.
Por otro lado, el Consistorio ha señalado que el transporte público funciona con normalidad y que todas las vías interurbanas permanecen abiertas al tráfico, mientras el personal municipal ha trabajado durante la madrugada para garantizar la movilidad y la seguridad de los vecinos.
Además, se ha esparcido sal en las aceras de los centros educativos, el centro de salud, los accesos a la estación de Renfe y los pasos de peatones. Desde el Ayuntamiento se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios municipales mientras continúa la vigilancia del río.
Trabajo recuerda los derechos de los trabajadores
El Ministerio de Trabajo señaló ante los avisos por el temporal que los trabajadores disponen de cuatro días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias.
Dispositivo de vialidad invernal en Madrid
La Comunidad de Madrid mantiene activo el dispositivo de vialidad invernal con 90 profesionales y 31 quitanieves.
Precaución en estas carreteras de Madrid
112 Comunidad de Madrid ha comunicado las vías con problemas en Madrid, en las que recomienda máxima precaución.
Carreteras afectadas por la nieve
La borrasca Leonardo también ha traído nieve en parte del país este miércoles, con hasta 73 carreteras afectadas.
Fenómenos adversos las próximas horas
Se mantiene el nivel rojo en zonas de Cádiz y Málaga en las próximas horas, con riesgo en otros lugares de Andalucía, Ceuta, Galicia y Murcia. Además, hay riesgo amarillo por nieve y vientos también en 12 comunidades autónomas.
Desbordamiento del río Guadalhorce
Corte de la carretera MA- 224 en Villanueva del Rosario (Málaga) por el desbordamiento del río Guadalhorce, esta mañana.
Carreteras cortadas en Málaga
El paso de borrasca Leonardo por la provincia de Málaga mantiene este miércoles, por el momento, un total de cinco carreteras cortadas en diversos puntos. En concreto, se trata de la A-366 a su paso por el municipio malagueño de Guaro, la A-369 en Algatocín, la A-7150 en Casares, la MA-8302 en Estepona y la N-331 en Antequera, según han informado desde Tráfico. Así, entre otros, los motivos de los cortes se deben en la A-366 por prevención ante desbordamiento y el resto de las vías por desprendimientos.
La Algaba activa el Plan Territorial de Emergencias en Nivel 1
El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) mantiene activado desde la tarde de este martes el Plan Territorial de Emergencia Municipal, estableciendo la Alerta de Nivel 1, ante las previsiones meteorológicas asociadas a la Borrasca Leonardo.
La activación ha sido coordinada por el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, junto a otros miembros del equipo de gobierno, Servicios Municipales, Policía Local y Protección Civil, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y "dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse".
Asimismo, el alcalde ha decretado la activación del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), desde donde se está realizando "el seguimiento continuo de la situación y la coordinación de todos los recursos disponibles".
Todos los servicios municipales se encuentran activados y en estado de alerta, "preparados para actuar ante cualquier eventualidad que pueda derivarse del episodio meteorológico adverso". Desde el Ayuntamiento han pedido a la ciudadanía "máxima precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las recomendaciones y comunicados emitidos por fuentes oficiales".
Corte total de tráfico de la SE-20 en ambos sentidos
La Policía Local de Sevilla mantiene a primera hora de este miércoles 4 de febrero el corte total de tráfico de la SE-20 en ambos sentidos como medida preventiva ante la crecida de caudal del arroyo Miraflores por las intensas lluvias que está dejando la borrasca Leonardo.
Según informa Emergencias Sevilla en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el corte de tráfico se activó a las 23.00 horas de este martes en ambos sentidos de la SE-20 "manteniendo permeables los cruces con vías transversales".
La medida se adopta "ante la crecida del caudal en el arroyo Miraflores y la posible incidencia en la SE-20, como medida preventiva de anticipación al riesgo", mientras que las vías transversales se mantienen abiertas al tráfico.
Las misiones realizadas por la UME
La UME ha difundido imágenes de las misiones realizadas esta madrugada en la mina Los Frailes, en Sevilla, construyendo un muro de contención con Hesco Bastión y maquinaria pesada.
Casi 40 intervenciones de los bomberos en Cádiz
En la provincia de Cádiz, en alerta roja, los bomberos han tenido que actuar en unas 40 intervenciones a lo largo de esta noche por incidencias relacionadas con las lluvias, aunque ninguna de ellas de relevancia, según ha informado el consorcio provincial.
Estas 40 incidencias se suman a las 80 que los bomberos han tenido que atender en la provincia a lo largo del día de ayer martes.
La mayoría de las que se han producido a lo largo de la noche se han localizado en las zonas de Ubrique, Jerez, El Puerto de Santa María y Algeciras.
Alerta hidrológica en el río Jarama
La delegación del Gobierno en Madrid informa de que ha activado el nivel rojo en el tramo Mejorada–San Fernando, con niveles elevados en otros puntos de la cuenca. Por ello, pide precaución máxima por el riesgo de desbordamientos.
Transitables con precaución todas las carreteras madrileñas
Las carreteras de la Comunidad de Madrid amanecen este miércoles sin graves problemas tras la nieve que ha dejado esta madrugada la borrasca Leonardo. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), no hay carreteras especialmente afectadas por la nieve y se circula con normalidad.
Se encuentran en nivel verde, transitable con precaución, la A6 y AP6 en el entorno de Guadarrama y el Alto del León y la A1 en la zona de Somosierra.
En los puertos de montaña de Navacerrada (M-601) y Los Cotos (M-604) se circula abierto con precaución por nieve en calzada, mientras que en Morcuera (M-611), Canencia (M-629), Navafría (M-637), El Cardoso (M-139), La Hiruela (M-137) y La Puebla (M-130) es obligatoria la utilización de cadenas para vehículos ligeros. En los puertos de La Paradilla y Cruz Verde (M-505) se mantiene la circulación abierta con precaución.
Ríos en niveles preocupantes en Andalucía
Además, hay cinco ríos en nivel rojo. En Cádiz son el río Guadiaro, que lleva un caudal de 1112 metros cúbicos por segundo (m3/s); el río Álamo, con 629 m3/s; el Hozgarganta, con 329 m3/s, y también está en nivel máximo la Barca de la Florida.
En Málaga, el tramo del río Guadiario que pasa por esta provincia lleva un caudal de 262 metros cúbicos por segundo, por lo que está también en nivel rojo.
Ante esta situación de riesgo extremo por fuertes precipitaciones, el servicio de Emergencias 112 de Andalucía pide extremar la precaución este miércoles, alejarse de los cauces de los ríos y evitar desplazamientos innecesarios.
Más de 180 litros en 12 horas en Grazalema (Cádiz)
Las intensas lluvias de la borrasca Leonardo han dejado acumulaciones de 182,1 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), una de las zonas que permanece en aviso rojo junto al Estrecho y Ronda (Málaga) por precipitaciones que pueden suponer un peligro extremo.
Según los datos de la red Hidrosur de la Junta de Andalucía actualizados a las 07:00 horas de este miércoles, en Sierra de Luna (Cádiz) se han acumulado 153,5 litros por metro cuadrado en 12 horas; en el río Guadiaro, 93,2, y en el río Hozgarganta, 88,9 litros por metro cuadrado.
En cuanto a las acumulaciones registradas en las últimas 24 horas destacan los 200,1 litros/m2 en Grazalema -conocida por ser la zona del país en la que más llueve y que ha vivido este año el tercer enero más lluvioso desde que hay registros- seguidos de los 170,4 en Sierra de Luna y los 99,9 en el río Guadiaro (Cádiz).
Mensaje ES-Alert en las zonas más afectadas
Como parte de ese plan de prevención, la Junta de Andalucía envió a las 20:00 horas de este martes un mensaje ES-Alert a la población de las zonas en nivel rojo. En total fueron 48 los municipios que recibieron esa alerta. Quince en la comarca de Grazalema, seis en el Estrecho gaditano, 26 en la Serranía de Ronda y tres en Jaén.
Moreno ha pedido a los ciudadanos, especialmente en esas zonas, que "restrinjan la movilidad" durante la jornada del miércoles y que no hagan desplazamientos en vehículos siempre y cuando no sean necesarios.
Suspensión de clases en toda Andalucía, salvo Almería
Una de las medidas tomadas a modo de prevención ante la llegada del temporal ha sido la suspensión de toda la actividad educativa presencial en toda la comunidad autónoma, salvo Almería, donde se prevé que la situación no sea tan grave.
Juanma oreno señaló este martes que las clases en colegios e institutos se impartirán este miércoles de forma telemática y recomendó a las universidades que hicieran lo mismo. "Prevención y anticipación, esas son las dos máximas clave con las que hay que manejarse ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo o la que vamos a vivir en los próximos días", dijo un Juanma Moreno que pidió a los andaluces "prudencia" en las próximas horas.
Más lluvias este jueves
Las lluvias se mantendrán durante la jornada del jueves, aunque entonces las acumulaciones más significativas se trasladarán a puntos de las cordilleras Béticas, donde la AEMET advierte de que se podrían llegar a recoger localmente entre 300 y 400 l/m2 a lo largo de los dos días.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado que esta borrasca dejará en la región lluvias "sin precedentes" y que habrá puntos de en los que puede llover lo mismo que "prácticamente en todo el año".
La UME moviliza 250 militares y 90 vehículos en Andalucía ante los efectos de Leonardo
Un contingente integrado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados está desplegado en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos de la borrasca Leonardo que prevé riesgo extremo de lluvias.
Fuentes del Ministerio de Defensa han informado a EFE de este operativo formado por unidades procedentes del Primer Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), y el Segundo Batallón, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla).
Las fuentes consultadas destacan que en previsión de la magnitud de los daños que pueden derivarse de la fuertes lluvias se han desplegado equipos especializados en búsqueda, rescate y evacuación de personas en zonas de difícil acceso.
Otros avisos de nivel naranja y amarillo
El aviso naranja (peligro importante) por lluvia y viento se extiende también a las comarcas de Campiña gaditana, Litoral y Estrecho, así como por lluvia a Sol y Guadalhorce, y Axarquía (Málaga), junto con la Costa granadina, Nevada y Alpujarras, y Cuenca del Genil, más Cazorla y Segura (Jaén).
El resto de las provincias estarán bajo nivel amarillo -peligro bajo- por lluvia y viento en toda las comarcas de Huelva, la Campiña sevillana y Sierra Sur, Córdoba (Campiña y Subbética), Antequera (Málaga), Jaén (Capital y Montes, Valle del Guadalquivir), Guadix y Baza (Granada), junto con las comarcas almerienses de Poniente y Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas, Valle del Almanzora y Los Vélez.
Riesgo de inundaciones en Jaén
En Jaén se alerta de riesgo de inundaciones, ya que se espera una subida del nivel de los ríos Eliche, Quiebrajano y Guadalbullón, por lo que se pide a la población alejarse de la zona de Los Puentes y de cualquier cauce, extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
Municipios andaluces que han recibido la alerta por aviso rojo
Los municipios que han recibido esta alerta por aviso rojo (peligro extraordinario por lluvia y viento) son los quince de la comarca meteorológica de Grazalema: Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alhámique, Ubrique, Villaluengo del Rosario y Zahara.
Además se incluyen los seis del Estrecho gaditano: Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.
En la Serranía de Ronda la alerta se ha enviado a 26: Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda, Montecorto y Serrato.
Andalucía, en el peor día del temporal
Hay avisos rojos por lluvias en Grazalema (Cádiz) y serranía de Ronda (Málaga) y naranja en la zona del alto estrecho gaditano, y además se ha enviado otro mensaje Es-Alert a Jaén para la zona de Los Puentes por riesgo de inundación, según ha informado en su cuenta de X el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
Ante el riesgo, la Junta de Andalucía ha exhortado a la prudencia máxima, evitar desplazamientos y nunca cruzar zonas anegadas, no transistar en zonas de cauces ni zonas inundables y recomienda subir a zonas altas.
Andalucía elevó la situación operativa de emergencias hasta el nivel 2, que supone la incorporación de "medidas excepcionales" de otras administraciones, ante la llegada de un fenómeno meteorológico "complejo" con riesgo de inundaciones, según anunció el presidente andaluz, Juanma Moreno.