La Aemet emite un aviso especial en todo el país por la llegada de la borrasca Leonardo: estas serán las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido este lunes un aviso especial de fenómenos adversos desde este próximo miércoles debido a la borrasca Leonardo, que va a dejar mucha agua y también probables deslizamientos de tierra, aunque, según informa también la Aemet, este mismo lunes ya hay previsión de que las condiciones del tiempo se vayan recrudeciendo.

El aviso es especial por lluvias intensas, extraordinarias y persistentes de miércoles a jueves como mínimo en el tercio sur y puntos del oeste peninsular. Será debido a la borrasca Leonardo, que unida a los deshielos puede elevar mucho los cauces de los ríos.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha advertido de la llegada de este nuevo frente a partir del miércoles que será "muy activo porque viene acompañado de una masa de aire muy húmedo", lo que "dará lugar a un día con precipitaciones generalizadas en la península y Baleares".

Preocupa, además, el viento, que "soplará con mucha intensidad, con rachas incluso huracanadas de más de 120 km/h en montañas andaluzas".

La Aemet ha puesto el foco principalmente en Grazalema (Cádiz), en la serranía de Ronda (Málaga), y en el entorno del Estrecho, donde se pueden llegar a superar estos días los 200 ó 250 litros por metro cuadrado en 24 horas. En otros puntos de la Sierra de Cazorla y Sierra Nevada podrían alcanzarse los 100 litros por metro cuadrado a lo largo del día.

Las lluvias se mantendrán durante el jueves

Pero las lluvias no se limitarán solo al miércoles. Se espera que durante el jueves continúen las precipitaciones generalizadas, aunque esta vez las acumulaciones más significativas serán en la vertiente atlántica gallega y el sur del Sistema Central occidental. Se podrían superar los 80 litros en 12 horas.

El frente frío asociado a la borrasca recorrerá la península de oeste a sur ocasionando chubascos fuertes, más probables en puntos de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía.

Las rachas de viento podrían superar los 90 km/h en áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán. También se espera temporal marítimo en el Cantábrico y en el Mediterráneo, donde se extenderá hacia Baleares.

A partir del viernes, Leonardo dará una tregua y comenzará a debilitarse al noroeste de Galicia, aunque su influencia sobre la península seguirá haciéndose notar, ya será con menos fuerza.