Vecinos de Grazalema rompen las paredes de sus casas para que no se derrumben por el temporal

El municipio de Grazalema (Cádiz) ha sido uno de los que se ha llevado la peor parte del paso del temporal que azota desde hace varios días Andalucía y que ha vivido este miércoles su jornada más complicada en la que se han llegado a acumular 500 litros en 24 horas.

El agua corre con fuerza por las calles de todo el municipio y los vecinos se están viendo obligados a tomar medidas tan desesperadas como las de romper las propias paredes y fachadas de sus casas para que el agua corra.

"Es la única forma de aliviar la corriente interna de las viviendas", explicaba un reportero de Y ahora Sonsoles, presente en el municipio durante las horas más críticas del día.

Y es que la cantidad de agua acumulada era tal que estaba saliendo de las propias viviendas.

Un peligro para los propios ciudadanos

Dicen que situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas y eso es lo que estaban llevando a cabo durante la tarde los servicios de emergencia y los propios ciudadanos de Grazalema, pero esto no lo hace menos peligroso.

"La presión es muy fuerte (…) Si el muro es muy flojo te expones a que al hacerlo también se te venga a ti", explicaba en Y ahora Sonsoles el ingeniero Jesús Contreras.

Y es que el propio Contreras aseguraba que un metro de agua equivale a una tonelada, una cantidad que puede hacer tumbar el muro en cualquier momento.