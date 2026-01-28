El mapa de la DGT con las carreteras cortadas por la nieve en toda España

La borrasca Kristin mantienen en alerta a casi todas las comunidades autónomas por el temporal de nieve o lluvias torrenciales. Las intensas nevadas caídas a primara hora han provocado el cierre o restricciones al tráfico por acumulación de nieve o hielo en más de un centenar de carreteras tanto de la red principal como secundaria.

Una de las vías más afectadas ha sido la A-6 que une Madrid con A Coruña que ha tenido que ser cerrada en varios puntos de las provincias de Madrid, Ávila y Segovia.

Otras carreteras de las red viaria principal afectadas son la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve. Las complicaciones por la intensa nevada se han registrado también en la A 50 en Ávila; en la AP- 61, en Segovia, en el entorno de EL Espinar y también entre Brieva y Villacastín, y en la A-66 en Ribaseca (León).

En el siguiente mapa publicado por la DGT se puede consultar en tiempo real es estado de las carreteras.

Por otro lado, la DGT actualiza en tiempo real en sus redes sociales las carreteras afectadas por el temporal de nieve y lluvia.

Desde la DGT recuerdan la importancia de salir equipados con cadenas y neumáticos de invierno en zonas con nieve o pronóstico de nieve y animan a consultar las cámaras de tráfico en este enlace.

No sólo en salir preparados sino en evitar desplazamientos innecesarios ha insistido la Guardia Civil, que ha prestado ayuda a al menos 10 vehículos sólo en la zona de la Sierra de Madrid.