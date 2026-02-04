"El agua brota hasta de los enchufes": el vídeo de la preocupante situación en Grazalema (Cádiz) tras las intentas lluvias

La borrasca Leonardo se está cebando especialmente con Andalucía donde varias carreteras han tenido que ser cortadas, el servicio ferroviario suspendido y miles de personas han tenido que ser desalojadas de sus hogares por estar situados en zonas inundables.

La situación es especialmente preocupante en distintos puntos de las provincias de Cádiz, Granada, Jaén o Málaga. Grazalema, en Cádiz, es una de las poblaciones a las que se ha tenido que desplazar la UME para participar en las tareas de achique de agua en casas y calles.

A pesar de ser una población acostumbrada a las lluvias, las abundantes precipitaciones de esta jornada, sumada a las ya caídas en días anteriores, está provocando que el agua no pueda ser ya absorbida por la tierra y corra por las calles del pueblo con fuerza, además de anegar numerosas casas.

El agua brota del suelo

Las intensas lluvias de esta jornada, que suceden al mes de enero más lluvioso desde principios del siglo XX en esta localidad gaditana, ha hecho incluso que se acumule tanta agua en el subsuelo que está brotando por los suelos y paredes de algunas casas e incluso por los orificios de los enchufes.

Allí, los vecinos se afanan en achicar agua de sus viviendas, ante una situación que no se recuerda en Grazalema desde 1964, cuando hubo también fuertes precipitaciones y las canalizaciones arcaicas de entonces provocaron la inundación de buena parte del pueblo.

En este punto también están trabajando efectivos del Plan Infoca, con 25 bomberos forestales y una autobomba para tratar de sacar el agua de las viviendas.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Guadalete y Barbate (Red Hidrosur), consultados por EFE, distintas zonas de la provincia de Cádiz acumulan los mayores registros de lluvia hasta ahora, con Grazalema a la cabeza, donde han caído más 238 litros por metro cuadrado en doce horas, seguida de la Sierra de Luna con 185, San Pablo Buceite con 116, y Jimena de la Frontera con 114.

Leonardo azota Andalucía

La lluvia deja hasta el momento en dicha comunidad más de un centenar de carreteras cortadas, casi 3.800 andaluces sin luz y 3.000 personas desalojadas de forma preventiva a causa del temporal.

Según ha explicado el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, la masa de aire impulsada por la borrasca Leonardo prácticamente desde el Caribe se caracteriza por tener "un gran contenido de humedad" al atravesar el Atlántico, por lo que dejará precipitaciones "extraordinarias en cuanto a cantidades, especialmente para hablar de pleno invierno".

En algunas zonas de la comunidad andaluza, sobre todo en sierras de Cádiz y Málaga, "podrían acumularse 300 o 400 litros por metro cuadrado", incluso localmente más en tan solo dos días, ha añadido.

Los cauces llevan mucha agua a causa de las lluvias intensas de las ultimas semanas y la situación se agravará con las nuevas ahora y las que están por llegar; "es muy probable que se produzcan crecidas e inundaciones", ha advertido el portavoz de Aemet, quien ha instado a la población a ser prudente y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Miles de personas desalojadas

Andalucía mantiene 3.000 personas desalojadas de forma preventiva en zonas inundables de la comunidad y la vigilancia sobre cauces y ríos ya muy crecidos mientras sigan las lluvias.

Hasta poco antes de las 11 de la mañana, el teléfono 112 había atendido casi 160 incidencias durante la madrugada y primeras horas del miércoles por un temporal que está provocando desalojos preventivos, el corte de al menos una veintena de carreteras por desprendimientos y el aislamiento de poblaciones.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha advertido de que "lo más preocupante" ahora mismo es el crecimiento de cauces en la comunidad, con seis ríos en nivel máximo rojo y otros 18 en nivel naranja a primera hora de esta mañana. A ello se suma el desembalse en medio centenar de pantanos en los últimos días.