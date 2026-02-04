El impresionante vídeo de la Policía Nacional con la vista aérea de las inundaciones junto al río Guadalete en Jerez

Los servicios de emergencia trabajan a destajo en las últimas horas para contener los daños provocados por la borrasca leonardo, que mantiene en alerta a media España y especialmente a Andalucía donde preocupan diversos puntos en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada o Jaén.

Es precisamente en la provincia de Cádiz donde la Policía Nacional en Jerez ha grabado un vídeo que muestra la vista aérea de las inundaciones junto al río Guadalete. Las imágenes muestran los campos totalmente anegados, carreteras convertidas en ríos y coches arrastrados por el agua.

Tanto la Policía como la Guardia civil han trabajado en varias poblaciones de la zona en los desalojos de los vecinos cuyas viviendas están en zonas inundables. Ya son más de 3.000 personas desalojadas de forma preventiva en toda la comunidad, donde se vigila especialmente la crecida de cauces mientras siguen las lluvias.

Aunque la situación es preocupante en puntos de Cádiz, Málaga y Jaén, la Junta, que suspendió clases presenciales en toda Andalucía excepto en Almería, las medidas preventivas y de anticipación resultan de momento "muy efectivas", teniendo en cuenta que se está cumpliendo "el peor de los escenarios previstos", asegura el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Lo que más preocupa son los cauces

Antonio Sanz, ha advertido de que "lo más preocupante" ahora mismo es el crecimiento de cauces en la comunidad, con seis ríos en nivel máximo rojo y otros 18 en nivel naranja a primera hora de esta mañana.

A esa preocupación sobre los cauces, sumada al desembalse en 50 pantanos en los últimos días y los desalojos preventivos, se añaden las incidencias que dejan las lluvias continuadas de la borrasca con el corte de una veintena de carreteras por distintos desprendimientos y poblaciones incomunicadas como Benamahoma (Cádiz).

En Andalucía están desplegados 1.200 efectivos de la Agencia de Emergencias de esta comunidad (EMA) y el Infoca, además de 250 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos que están vigilando las distintas zonas de riesgo.

Los mayores registros de lluvia

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Guadalete y Barbate (Red Hidrosur), consultados por EFE, distintas zonas de la provincia de Cádiz acumulan los mayores registros de lluvia hasta ahora, con Grazalema a la cabeza, donde han caído más 238 litros por metro cuadrado en doce horas, seguida de la Sierra de Luna con 185, San Pablo Buceite con 116, y Jimena de la Frontera con 114.

En el caso concreto de Grazalema, las intensas lluvias de esta jornada, que suceden al mes de enero más lluvioso desde principios del siglo XX en esta localidad gaditana, ha hecho incluso que se acumule tanta agua en el subsuelo que está brotando por los suelos y paredes de algunas casas e incluso por los orificios de los enchufes.

Por otra parte, gran parte del tráfico ferroviario en Andalucía, tanto en la red de alta velocidad y larga distancia como en los servicios de media distancia y Cercanías, se encuentra suspendido debido al paso de Leonardo, mientras que los aeropuertos andaluces no registran de momento incidencias por meteorología adversa, en una jornada con 430 vuelos previstos entre salidas y llegadas.