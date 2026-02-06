María Jesús Montero manda un mensaje a Rosa tras ganar 'Pasapalabra' y agradece su "civismo fiscal"

El mayor bote de la historia de Pasapalabra también ha llegado a los pasillos de Moncloa. La ganadora, Rosa Rodríguez, que se llevó este jueves un premio de 2.700.000 euros tras completar el Rosco, ha recibido el reconocimiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

A través de su cuenta oficial en X, la vicepresidenta primera del Gobierno ha felicitado a la concursante y valorado la reflexión de la concursante por el dinero que se va a llevar Hacienda. "Sin impuestos no hay igualdad de oportunidades, ni justicia social, ni Estado de bienestar. Muchas gracias, Rosa, por tu ejemplo, por tu civismo fiscal y por lanzar un mensaje tan importante para reflexionar sobre el valor de los servicios públicos", ha escrito Montero.

La ministra cita unas declaraciones de Rosa Rodríguez recogidas en una entrevista en El HuffPost, en la que la ganadora del concurso asumía con naturalidad la tributación del premio. "No me importa que una parte se lo lleve Hacienda; es mi forma de compensar todo lo que me dan los servicios públicos".

¿Cuanto se lleva Hacienda?

El premio entregado por Pasapalabra ha rondado los 2,7 millones de euros y ha reabierto una de las preguntas más habituales cada vez que cae un gran bote: cuánto dinero se queda realmente el ganador. Según la normativa vigente, los premios de este tipo están sujetos a una retención inicial del 19%. En el caso de Rosa, eso supone que Hacienda se quedará de entrada unos 513.000 euros, por lo que el importe que percibirá inicialmente será de unos 2.187.000 euros.

La tributación, sin embargo, no termina ahí. El premio deberá integrarse posteriormente en la declaración de la Renta correspondiente a este año, tributando en el IRPF según los tramos aplicables y la comunidad autónoma de residencia del ganador. En los tramos más altos, el tipo combinado estatal y autonómico puede alcanzar hasta el 47%.

Así, si al premio completo de 2.700.000 euros se le aplicara, por ejemplo, un tipo del 45%, la cantidad total a pagar a Hacienda rondaría los 1.215.000 euros, descontando la retención inicial ya practicada.