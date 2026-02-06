Quién es Earl Morrall, el protagonista del rosco de Pasapalabra que 'ha dado' a Rosa 2,7 millones de euros.

Rosa se convirtió en la ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra. En la noche de este jueves, la concursante del programa de Antena 3 hizo historia al recibir el premio de 2,7 millones de euros. De 32 años, Rosa ha formado parte durante más de un año de un programa del que se despide tras 303 ediciones y ante Manu, su rival en toda su andadura antes de llevarse el bote.

La M será la letra que Rosa recordará toda su vida, ya que ha sido la definitiva que le ha valido el bote. El apellido del jugador de fútbol americano que fue elegido MVP de la NFL en 1968, siendo la respuesta Morrall -por el exjugador Earl Morrall-.

Quién es Earl Morrall, el protagonista del rosco exitoso de Rosa en Pasapalabra

Earl Morrall fue un destacado jugador de la NFL, aunque no tan conocido por el público en general. Su larga carrera como quarterback y una de las mejores actuaciones regulares como suplentes de la historia de la liga le han convertido con el tiempo en uno de los rostros que más han trascendido de la competición estadounidense.

Nacido el 17 de mayo de 1934 en Muskegon, en Michigan (EEUU), Morrall jugó 21 temporadas en la NFL repartidas en varios equipos como los San Francisco 49ers, Pittsburgh Steelers, Detroit Lions, New York Giants y Miami Dolphins. Dentro de su trayectoria tan longeva logró varios títulos individuales y colectivos, siendo el MVP de la Liga en 1968 como uno de sus más destacados.

Fue tres veces campeón de la Super Bowl, con los Colts y los Dolphins, y figura clave en 1972 con este último equipo, cuando terminaron invictos y lograron un récord que se mantiene hoy en día. Después de retirarse como jugador, trabajó como entrenador de quarterbacks e incluso asomó a la política local en Florida.

En los últimos años de su vida, sufrió el Parkinson y una encefalopatía traumática crónica post mortem, relacionada con los numerosos impactos que recibió en la cabeza durante su carrera. Morrall falleció el pasado 25 de abril de 2014 en Fort Lauderdale, en Florida.

Rosa supera a Rafa con el bote más grande de la historia

El que se ha entregado este jueves ha sido el bote más importante de toda la historia de Pasapalabra, superando en casi medio millón de euros el ganado por Rafa Castaño en 2023. Entonces se llevó 2,27 millones de euros.

El último concursante en ganar el bote fue Óscar Díaz, que en 2024 ganó un total de 1,81 millones de euros.

Manu, el mismo rival desde noviembre de 2024

Desde que Rosa llegó al concurso en noviembre de 2024 siempre ha tenido el mismo rival en frente. Manu llevaba entonces unos seis meses en el programa luchando por un bote que este jueves se le ha escapado, aunque no se irá de vacío pues en todo este tiempo ha acumulado un premio de 268.200 euros.

En total han sido 303 los programas en los que ambos se han enfrentado, con 94 victorias para Rosa, 91 para Manu y 91 empates.