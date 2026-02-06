Rosa, ganadora de Pasapalabra, revela a Alsina cómo acertó la pregunta sobre Earl Morrall: "Tenía siete jugadores en la cabeza"

Carlos Alsina ha recibido este viernes en Más de uno a una de las personas más populares (y también más envidiadas) del momento en España: Rosa Rodríguez, ganadora de la décima edición de Pasapalabra, que se ha llevado un bote de 2.716.000 euros, el mayor de la historia del programa.

Rosa ha comenzado la entrevista visiblemente emocionada y algo nerviosa, reconociendo que aún estaba "llena de adrenalina" tras su victoria. De padre español y madre argentina, llegó a España con siete años, lo que ha marcado su forma de hablar: utiliza un acento plenamente español en su vida cotidiana, aunque recupera el argentino cuando está con su familia.

La concursante ha explicado que decidió presentarse al programa durante la pandemia. Desde entonces, ha dedicado dos años y medio a prepararse antes de superar el casting. Su método de estudio ha consistido, entre otras cosas, en repasar las pruebas disponibles en la web del programa para familiarizarse con la dinámica de las preguntas, especialmente aquellas que van más allá de las definiciones habituales de diccionario.

La clave para conocer el nombre de Earl Morrall

Durante la conversación, Rosa ha destacado que en Pasapalabra existe un conocimiento mutuo entre concursantes y guionistas. Mientras los participantes analizan los patrones de preguntas del programa, el equipo también estudia los perfiles de los concursantes en función de sus respuestas. De esta manera Rosa

Como ejemplo, ha señalado que, en el programa nunca ha habido preguntado por jugadores de la NFL, sí han aparecido referencias a entrenadores o estrellas de la NBA de alguna final. "Tú ibas pensando: preguntaron una vez hace 15 años este deportista a lo mejor se les ocurre preguntar por este jugador de la NFL, me lo voy a mirar por si acaso" cuenta Rosa.

Me lo voy a mirar por si acaso

La ganadora le ha confirmado a Alsina que conoce también los jugadores que fueron MVP en las finales de la NFL de los años 69 y 70. "Cuando escuché esa pregunta tenía siete jugadores en la cabeza y comencé a descartar", ha continuado Rosa, que explica como sus criterios fueron la notoriedad de los deportistas o la época en la que jugaron

Rosa ha asegurado que no posee memoria fotográfica ni habilidades extraordinarias, pero sí una gran curiosidad y ganas constantes de aprender. Según ha explicado, su éxito ha sido fruto del esfuerzo, el estudio continuado y el uso de reglas mnemotécnicas.

El deber de mantener el secreto

El programa en el que consiguió el bote se grabó el 20 de enero, lo que le obligó a mantener el secreto durante dos semanas. Aunque ha reconocido que no le resultó especialmente difícil, decidió aislarse en casa de sus padres y reducir al máximo su vida social para evitar cualquier filtración.

La concursante ha permanecido en el programa durante un año y tres meses, una experiencia que, según ha confesado, le ha cambiado la vida "para siempre", tanto a nivel personal como profesional. De hecho, ha revelado que en los días previos a hacerse pública su victoria sintió más tristeza por el final de su etapa en el concurso que alegría por el premio.

Rosa, ganadora de Pasapalabra, charla con Carlos Alsina tras ganar el millonario bote | Samuel Portillo

Cuando comenzó su participación, solicitó una excedencia laboral sin saber cuánto tiempo permanecería en el programa, impulsada por la convicción de que Pasapalabra era el lugar donde quería estar. La final del concurso ha registrado un 36,4 % de cuota de pantalla, convirtiéndose en uno de los eventos televisivos más seguidos del momento.

Su relación con Manu

Durante la entrevista, Alsina también le ha preguntado por su relación con el presentador Roberto Leal, a quien ha definido como "una persona maravillosa" tal y como parece a través de la tele. Sobre su rival en la final, Manu, ha explicado que ya lo admiraba antes de entrar al concurso porque él llevaba seis meses compitiendo y ha subrayado que "Siempre ha habido mucho compañerismo y muy poca competitividad" durante el concurso.

Siempre ha habido mucho compañerismo y muy poca competitividad

Ha destacado que su perfil y el de Manu eran muy similares, ambos eran debutantes en la televisión frente a la mayoría de concursantes que suelen ser veteranos. Rosa pensó desde un inicio que formaría una buena duda competitiva con él.

Rosa conserva el número de teléfono de Manu y aunque no quedan fuera del plató ha asegurado que "como compañero ha sido perfecto".