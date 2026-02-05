La AEMET avisa de que viene más lluvia y apunta: "Esto cada vez es más frecuente"

La lluvia no da tregua y la inestabilidad seguirá siendo la tónica habitual durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que, tras el paso de la borrasca Leonardo, seguirán llegando frentes muy activos y nuevas borrascas que mantendrán las precipitaciones en buena parte del país, especialmente desde el sábado.

Según ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la AEMET en Más Vale Tarde de La Sexta, el sábado se espera la llegada de una nueva borrasca que podría dejar "mucha, mucha lluvia" en zonas que ya están muy castigadas, sobre todo en el sur de la Península.

"De momento esta semana seguro que tenemos mucha lluvia y la próxima semana también probablemente comenzará con estas precipitaciones, afectando otra vez al oeste y al sur", ha señalado Del Campo, que insiste en que habrá que seguir en guardia porque el episodio húmedo está lejos de terminar.

Los acumulados previstos son muy elevados. Hasta el próximo martes podrían superarse los 200 litros por metro cuadrado en amplias zonas del oeste de Galicia, el Sistema Central, los Montes de Toledo, las cordilleras Béticas y el entorno de Grazalema, así como en puntos localizados de Sierra Nevada. En algunos sectores concretos, los registros podrían incluso rebasar los 300 litros por metro cuadrado, lo que incrementa el riesgo de incidencias.

"Patrones del cambio climático"

Preguntado por si este tipo de episodios extremos son algo a lo que habrá que acostumbrarse, Del Campo reconoce que "uno de los patrones que se observan con el cambio climático que estamos padeciendo es que los periodos de sequía son más largos y las precipitaciones se concentran en periodos más cortos".

Un ejemplo reciente es el pasado mes de enero, que ha sido el más lluvioso de los últimos 25 años, con precipitaciones muy concentradas en pocas semanas. Algo similar ocurrió en marzo del año pasado, cuando la primavera fue especialmente lluviosa, pero con las lluvias agrupadas en apenas cuatro o cinco semanas.

"Aunque hay que investigarlo más, por lo menos indicios hay de que esto cada vez es más frecuente", concluye el portavoz de la AEMET, mientras España afronta un nuevo episodio de lluvias intensas que amenaza con prolongarse durante varios días más.

La previsión de la AEMET para los próximos días

De cara a este viernes, la borrasca Leonardo irá perdiendo fuerza de manera progresiva, aunque seguirá dejando lluvias en buena parte del país. Las precipitaciones afectarán sobre todo a la vertiente atlántica, con menor probabilidad en el área mediterránea, y serán más abundantes en Galicia y en zonas de montaña como las Béticas, el Sistema Central y los Pirineos.

El sábado llegará un nuevo empeoramiento del tiempo con el paso de varios frentes. Se espera un repunte tanto de las lluvias como del viento, sobre todo en el tercio sur, una de las zonas más castigadas en los últimos días. Las precipitaciones podrían ser persistentes en las Béticas, el Sistema Central, el entorno del Estrecho y la costa mediterránea andaluza, donde no se descarta que se vuelvan a superar acumulados muy elevados. El viento también ganará protagonismo, con rachas muy fuertes en el sur y el este peninsular, especialmente en el litoral andaluz. El temporal marítimo seguirá siendo importante, con especial incidencia en el Estrecho, Alborán y Baleares.

Ya el domingo, la situación tenderá a estabilizarse poco a poco con la entrada de altas presiones por el sur. Las lluvias irán perdiendo intensidad, aunque todavía podrían registrarse precipitaciones relevantes en las Béticas. El viento fuerte quedará más acotado al extremo sur, el sudeste y Baleares, marcando un inicio de mejora que, aun así, seguirá requiriendo precaución.