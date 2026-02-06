Última hora de la borrasca Leonardo, en directo: Andalucía sigue en alerta con graves inundaciones y miles de personas desalojadas
Sigue el minuto a minuto y las últimas noticias del temporal en el que hay más de 9.000 personas evacuadas y otra desaparecida.
Sánchez se desplaza a Andalucía este viernes para visitar las zonas afectadas por el temporal
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este viernes a Andalucía, donde visitará las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo.
Según han informado fuentes del Gobierno, a lo largo de la jornada se detallarán los lugares concretos que visitará el jefe del Ejecutivo.
Bartolomé Andreo, catedrático de hidrogeología: "La sierra de Grazalema es un acuífero kárstico"
Testimonio en Más de uno
Bartolomé Andreo, catedrático de hidrogeología, explica por qué el agua caída en Grazalema está drenando por las casas. El catedrático cuenta que toda la sierra de Grazalema es un acuífero kárstico y que está formado por roca caliza que se disuelven por la acción de agua de lluvia y eso genera huecos por los que el agua discurre a "gran velocidad".
"Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que ha habido una lluvia extraordinaria" reconoce el catedrático. "El acuífero se ha visto desbordado y el agua ha alcanzado la cota del pueblo de Grazalema y hay agua que se está drenando por el suelo y hay una presión hidráulica que genera ruidos por el flujo de agua subterránea", ha explicado.
Alcalde de Posadas: "Lo que sucede es que gran parte del río linda con terreno rústico"
Testimonio en Más de uno
Emilio Martínez, el alcalde de Posadas, dice que están mirando más al río que al cielo y que gran parte del río linda con terreno rústico. "El escenario en el que estamos roza con las cifras de 2010", ha asegurado el alcalde.
Alcaldesa de Palma del Río: "El Guadalquivir está subiendo muchísimo"
Testimonio en Más de uno
A 18 kilómetros de Posadas se encuentra el municipio de Palma del Río, que es donde desemboca el río Genil hacia el Guadalquivir. La alcaldesa reconoce que el Guadalquivir está subiendo "muchísimo" y que han desalojado a mucha gente y que aunque esta es una situación excepcional, están muy "acostumbrados" a los desbordamientos del río Genil.
Pepe Ruiz, alcalde de Peñaflor: "La crecida del río aún no ha alcanzado las casas"
Testimonio en Más de uno
El alcalde de Peñaflor ha afirmado en Más de uno que es uno de los puntos donde las crecidas se notan "más". "Lo que más afectado tenemos es un parque, pero aún queda para que llegue a las primeras viviendas", reconoce el alcalde.
Aun así, asegura que están muy pendientes de la crecida.
Alcalde de Lora del Río: "Esta situación pasa cada 10-15 años en nuestra localidad"
Testimonio en Más de uno
Antonio Miguel Enamorado es el alcalde de Lora del Río, que afirma que está tranquilo porque todas las medidas de contingencia que han instalado han "funcionado".
"Cuando empieza a llover en la cuenca, nos empezamos a preocupar", comenta .
El temporal no da tregua y Roberto Brasero alerta de lo que está por llegar
Se va Leonardo y llega Marta. La nueva borrasca, nombrada así por el Instituto Portugués del Mar, aterriza este sábado en España para tomar el relevo de Leonardo y dejar lluvias abundantes de nuevo en zonas donde tanto ha llovido, como advierte Roberto Brasero en Más de uno: "Este sábado, de la mano de esa borrasca Marta, pueden recogerse otros 100 y 150 litros por metro cuadrado en toda la mitad sur".
La Confederación hidrográfica mantiene el nivel rojo en varias estaciones de medición de la Comunidad de Madrid
La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que la Conferencia Hidrográfica del Tajo mantienen la alerta hidrológica en los ríos Jarama, Alberche y Henares por riesgo de desbordamiento.
Los Bomberos de Cartagena realizan casi una treintena de intervenciones por el fuerte viento
Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena realizaron este jueves un total de 29 intervenciones a causa de las intensas rachas de viento que afectaron al municipio, en una jornada marcada por la caída de objetos, daños en estructuras y obstáculos en la vía pública.