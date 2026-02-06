Última hora de la borrasca Leonardo, en directo: Andalucía sigue en alerta con graves inundaciones y miles de personas desalojadas

Bartolomé Andreo, catedrático de hidrogeología: "La sierra de Grazalema es un acuífero kárstico"

Testimonio en Más de uno

Bartolomé Andreo, catedrático de hidrogeología, explica por qué el agua caída en Grazalema está drenando por las casas. El catedrático cuenta que toda la sierra de Grazalema es un acuífero kárstico y que está formado por roca caliza que se disuelven por la acción de agua de lluvia y eso genera huecos por los que el agua discurre a "gran velocidad".

"Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que ha habido una lluvia extraordinaria" reconoce el catedrático. "El acuífero se ha visto desbordado y el agua ha alcanzado la cota del pueblo de Grazalema y hay agua que se está drenando por el suelo y hay una presión hidráulica que genera ruidos por el flujo de agua subterránea", ha explicado.