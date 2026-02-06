El temporal no da tregua y Roberto Brasero alerta de lo que llega con la nueva borrasca Marta: más lluvia y posibles nevadas

Se va Leonardo y llega Marta. La nueva borrasca, nombrada así por el Instituto Portugués del Mar, aterriza este sábado en España para tomar el relevo de Leonardo y dejar lluvias abundantes de nuevo en zonas donde tanto ha llovido, como advierte Roberto Brasero en Más de uno: "Este sábado, de la mano de esa borrasca Marta, pueden recogerse otros 100 y 150 litros por metro cuadrado en toda la mitad sur".

"También puede dejar nevadas en la zona centro", avisa Brasero, que cuenta que el domingo Marta pasará "muy rápido" y se quedará un día mucho más tranquilo. Antes, este mismo viernes, Leonardo se va retirando poco a poco, aunque la lluvia, el oleaje y el viento mantiene avisos en el oeste de Galicia, Grazalema, Jaén y con tormentas en Córdoba y Sevilla.

¿Y después? La AEMET advierte de lo que viene: más lluvias la semana que viene

No obstante, la retirada de la borrasca Marta no supone que deje de llover. No conviene guardar el paraguas, ya que la AEMET advierte de que la semana del 9 al 15 de febrero será lluviosa en la mayor de la Península, siguiendo la tónica de semanas anteriores.

Galicia será la región que más precipitaciones recibirá, mientras que el área mediterránea y los archipiélagos tendrán lluvias más débiles. Otra parte destacable es que las temperaturas estarán "claramente por encima del promedio normal" de esta época del año en prácticamente todo el país.

Así, la AEMET asegura que la circulación de borrascas se quedará más bien en latitudes altas, por lo que podría ser una semana más lluviosa de lo normal en Galicia y no tanto en el país en general. No obstante, afirma que cabe tomar esta predicción con mucha cautela por el plazo tan largo de la misma.

Más adelante, para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, la incertidumbre es muy alta y no se atreve a establecer una tendencia en cuanto a las lluvias. Solo subraya que los termómetros estarán por encima de lo normal.