Qué pasa con el caso Errejón: el embrollo judicial tras los últimos bandazos de Mouliaá sobre su acusación de agresión sexual

El procedimiento judicial contra Íñigo Errejón continúa tras la rectificación de Elisa Mouliaá de seguir con su acusación personal contra el ex dirigente de Sumar. El caso se ha ido enrevesando por los recursos de una y otra parte y los cambios de opinión de la actriz con respecto a su acusación.

Elisa Mouliaá denunció en octubre de 2024 a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021 durante una fiesta en Madrid. Ella sostiene que hubo besos y tocamientos sin consentimiento y que, aunque expresó que no quería continuar, él insistió.

La retirada y rectificación de Mouliaá

Fue el pasado miércoles cuando la actriz comunicó a través de sus redes sociales que retiraba su acusación contra Errejón asegurando que "no es una retractación, es un límite", explicando que tomaba la decisión de retirar la acusación porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

Algo que ha vuelto a reiterar hoy frente a los juzgados de Plaza de Castilla cuando ha ido a comunicar al juez que finalmente continuará con su acusación por agresión sexual contra Errejón. Esta decisión ya la adelantó en sus redes sociales con un vídeo en el que criticaba a la Fiscalía por la petición de absolución de Errejón. "Es deleznable", ha asegurado la actriz.

Aunque se siente sola y ha pedido a todas las víctimas por las que "denunció" que se personen y testifiquen, aunque sea de forma anónima, ha asegurado que va a ir hasta el final. Mouliaá es la única denunciante formal, aunque el caso se enmarca en un contexto de testimonios públicos aparecidos en redes.

Asimismo, ha confesado que todavía sufre "estrés postraumático" por la presunta agresión sexual que Íñigo Errejón habría perpetrado contra ella una noche de octubre de 2021.

La citación a Errejón de la apertura del juicio oral

A la vez que se producía la rectificación de la actriz en su acusación, el juez Adolfo Carretero había citado a Errejón este martes para "notificarle" la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados. Al comunicar la defensa de Errejón a primera hora de este martes que el ex dirigente de Sumar no acudiría al Juzgado hasta que Mouliaá no aclarase si había retirado su acusación, el juez decidió suspender la citación a Errejón por "seguridad jurídica".

Tras comunicarle Mouliaá al juez que continúa con el proceso, el juez Adolfo Carretero tendría que volver a citar a Errejón para "emplazarle y notificarle" la apertura del juicio oral, aunque la retirada de Elisa Mouliaá de la acusación particular en la causa contra Íñigo Errejón no ponía fin al procedimiento judicial ni supone la retirada de la denuncia, algo que legalmente no es posible en un proceso penal de esta naturaleza.

La Audiencia decidirá si archiva la causa

Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Madrid se reunió este lunes para estudiar el recurso que presentó la defensa de Errejón contra su procesamiento por estos hechos. La propia Audiencia se dirigió al magistrado para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación, instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

Con la decisión final de Mouliaá, el proceso continúa y la Audiencia Provincial tiene tres días para decidir sobre el recurso que presentó la defensa de Errejón.

Para el juez sí hay indicios de delito

Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

La Fiscalía ya retiró su acusación

La Fiscalía de Madrid, por su parte, pidió al juez que archivara la causa al considerar "insuficientes" los indicios. Considera que, aunque hubo un encuentro íntimo, se detuvo cuando ella expresó su negativa, por lo que los hechos no serían delito según la ley penal.

La defensa de Errejón niega cualquier agresión, sostiene que todo fue consentido y ha pedido el archivo de la causa, alegando inseguridad jurídica por los cambios de postura de la acusación.