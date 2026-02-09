Cómo saber si mi tren está afectado por la huelga: así se puede comprobar

Este lunes ha comenzado la huelga ferroviaria convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, que está afectando a servicios de Renfe, Iryo y Ouigo.

Durante una huelga hay servicios mínimos oficiales establecidos por el Ministerio:

Trenes de Cercanías, en horario punta el 75% del servicio actual, y en el resto del día el 50% del servicio actual.

Trenes de Media Distancia, el 65% de los servicios habituales.

Trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, el 73% de los servicios habituales.

Habilitado el cambio o anulación del billete

Además, se ha habilitado la anulación o el cambio de billetes sin coste por todos los canales de venta para quienes no deseen viajar durante esas jornadas de huelga o sus trenes resulten afectados.

Este lunes se seguirán manteniendo reuniones, incluidas mesas técnicas para tratar las propuestas realizadas por el Ministerio en materia de seguridad ferroviaria, por lo que, en caso de llegar a un acuerdo, la huelga podría ser desconvocada.

Los servicios mínimos del 73% decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la alta velocidad implican que hasta 350 trenes a lo largo de estos tres días no estarán garantizados.

Trenes cancelados en Renfe, Iryo y Ouigo

De ellos, 272 pertenecen a Renfe, que operará 723 trenes de los 995 que tenía programados en estos tres días. Iryo cancelará 48 servicios, por lo que operará 136 de los 184 programados, mientras que de Ouigo no circularán 30 trenes, al operar 80 de los 110 programados.

En la media distancia de Renfe, 683 servicios no serán prestados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en cercanías funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%); y en Mercancías, solo el 21%.

Los sindicatos reivindican un cambio "estructural"

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

Cómo comprobar si tu tren está afectado

Para comprobar si tu tren está afectado por la huelga ferroviaria, puedes consultar el estado en la web o app oficial de Renfe, Iryo u Ouigo. En Renfe, introduce el origen, destino y fecha como si fueras a comprar el billete y si el tren no aparece disponible o muestra un aviso de cancelación, es muy probable que esté cancelado por la huelga.

Si aparece y puedes comprar, suele indicar que ese servicio está previsto que circule.

Revisa tu correo y SMS

Muchos trenes afectados suelen comunicar a los viajeros con avisos personalizados por email o SMS si el tren se cancela o cambia. Además, puedes usar los canales de atención y redes, como @InfoRenfe y cuentas regionales de Cercanías para ver las actualizaciones del servicio.

Lo más fiable es comprobar el estado del viaje dentro de las 24-48 horas antes de tu salida, ya que las cancelaciones y cambios suelen actualizarse en ese periodo debido a la huelga.