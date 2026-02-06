Elisa Mouliaá estalla contra la Fiscalía y sospecha que ha habido un "telefonazo": "Siendo de izquierdas lo denuncio porque es corrupción"

La actriz Elisa Mouliaá ha cargado contra la Fiscalía tras conocer que el Ministerio Público, según sus palabras, no solo no acusa al exdiputado Íñigo Errejón, sino que se posiciona en su defensa en la causa por presunto abuso sexual. Una decisión que la intérprete atribuye a un posible "telefonazo" y que califica, visiblemente enfadada, como un caso de corrupción.

"Después de que yo ya me haya retirado del procedimiento, el juez le cita para recoger la citación a juicio oral y ahora resulta que la Fiscalía no acusa al agresor, sino que le va a defender", denuncia Mouliaá en un vídeo difundido en redes sociales. A su juicio, se trata de una actuación incompatible con la separación de poderes: "La Fiscalía forma parte del Poder Ejecutivo. En una democracia los poderes deberían estar separados y ahora resulta que le va a defender".

La actriz se muestra especialmente indignada por el giro del Ministerio Público, al que recuerda su papel teóricamente neutral e igualitario. "Un órgano que se supone que defiende las injusticias acaba defendiendo a quien ya ha dimitido, mientras yo he sido la única que ha dado la cara con nombres y apellidos", afirma.

Mouliaá no oculta su decepción y lanza un mensaje político explícito: "Siendo yo de izquierdas lo denuncio, porque esto es corrupción en estado puro". "¿Pero qué vergüenza es esta? ¿En qué corrupción estamos viviendo?", se pregunta, visiblemente alterada.

Estas declaraciones llegan después de que la actriz comunicara este miércoles que retira la acusación particular contra Errejón. Según explicó, no se trata de una retractación, sino de poner un límite personal. "Ninguna otra víctima ha dado el paso y me siento sola sosteniendo todo", aseguró, insistiendo en que su denuncia es cierta y que se retira sin buscar dinero ni protagonismo.

Pese a su retirada, el procedimiento puede continuar al tratarse de un delito de carácter público. La Fiscalía de Madrid solicitó al juez instructor, Adolfo Carretero, el archivo de la causa al considerar "insuficientes" los indicios para formular acusación contra el exdiputado. Una decisión que ha provocado el estallido público de Elisa Mouliaá y que vuelve a situar el foco en el papel del Ministerio Público en este caso.

El juez le pide que presente correctamente su renuncia

El juez que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá ha advertido a la denunciante de que debe presentar su escrito de renuncia a la acusación debidamente firmado por su abogado o procurador, ya que de lo contrario el proceso seguirá.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el juez Adolfo Carretero explica que ha recibido el escrito de la perjudicada en el que retira su acusación contra Errejón por motivos personales y de salud, aunque no se retracta de la agresión sexual que denunció, y destaca que "carece de firma de abogado y procurador, como es preceptivo".

Por eso ordena que "en el plazo de una audiencia", lo que significa un día, subsane ese defecto para dar trámite a su petición de archivo, ya que "si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral".