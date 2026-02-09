Comienza la huelga de trenes y maquinistas: más de 330 trenes cancelados y servicios mínimos del 75%

España afronta este lunes la primera de las tres jornadas de huelga ferroviaria (9,10 y 11 de febrero) convocadas por los sindicatos mayoritarios para reclamar más seguridad e inversión tras los accidentes de Adamuz y Gélida.

Más de 30.000 trabajadores llamados a la huelga

Son más de 30.000 los trabajadores que están llamados a secundar estos tres días de huelga de 24 horas, hasta este miércoles. La semana pasada no fue posible el acuerdo con el Ministerio de Transportes con quien se mantiene el diálogo para dar salida a las reivindicaciones planteadas.

Los sindicatos reclaman un verdadero cambio estructural

Reclaman los sindicatos convocantes un verdadero cambio estructural en la seguridad del ferrocarril y sobre todo medidas concretas ante lo que consideran que es una pérdida de calidad del servicio; faltan recursos humanos y materiales.

Más de 330 trenes de alta velocidad cancelados

A primera hora de esta mañana, Renfe, Iryo y Ouigo han tenido que cancelar más de 330 trenes de alta velocidad, mientras que en Cercanías se garantiza el servicio del 75% en hora punta y de la mitad el resto del día.

Retrasos en Rodalies

Ya se producen las primeras incidencias y retrasos en los servicios de Rodalies, que continúa con cortes de varias líneas. Desde el Ministerio de Óscar Puente confían en que la negociación con los sindicatos permita evitar que la huelga continúe hasta el próximo miércoles.

A las 08:00 de la mañana, la situación en la estación de Chamartín según los viajeros era de "falta de información", aunque hay trenes que salen, pero con "retraso".

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero