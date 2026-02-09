HUELGA DE MAQUINISTAS

Comienza la huelga de trenes y maquinistas: más de 330 trenes cancelados y servicios mínimos del 75%

Más de 30.000 trabajadores están llamados a secundar la huelga con unos servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% para el resto del día.

Los sindicatos mantienen la huelga de trenes tras la tercera reunión sin acuerdo con Óscar Puente

ondacero.es

Madrid |

Comienza la huelga de trenes y maquinistas: más de 330 trenes cancelados y servicios mínimos del 75%
Un viajero afectados por la huelga de trabajadores ferroviarios | Agencia EFE

España afronta este lunes la primera de las tres jornadas de huelga ferroviaria (9,10 y 11 de febrero) convocadas por los sindicatos mayoritarios para reclamar más seguridad e inversión tras los accidentes de Adamuz y Gélida.

Más de 30.000 trabajadores llamados a la huelga

Son más de 30.000 los trabajadores que están llamados a secundar estos tres días de huelga de 24 horas, hasta este miércoles. La semana pasada no fue posible el acuerdo con el Ministerio de Transportes con quien se mantiene el diálogo para dar salida a las reivindicaciones planteadas.

Los sindicatos reclaman un verdadero cambio estructural

Reclaman los sindicatos convocantes un verdadero cambio estructural en la seguridad del ferrocarril y sobre todo medidas concretas ante lo que consideran que es una pérdida de calidad del servicio; faltan recursos humanos y materiales.

Más de 330 trenes de alta velocidad cancelados

A primera hora de esta mañana, Renfe, Iryo y Ouigo han tenido que cancelar más de 330 trenes de alta velocidad, mientras que en Cercanías se garantiza el servicio del 75% en hora punta y de la mitad el resto del día.

Retrasos en Rodalies

Ya se producen las primeras incidencias y retrasos en los servicios de Rodalies, que continúa con cortes de varias líneas. Desde el Ministerio de Óscar Puente confían en que la negociación con los sindicatos permita evitar que la huelga continúe hasta el próximo miércoles.

A las 08:00 de la mañana, la situación en la estación de Chamartín según los viajeros era de "falta de información", aunque hay trenes que salen, pero con "retraso".

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer