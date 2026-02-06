Los sindicatos mantienen la huelga de trenes tras la tercera reunión sin acuerdo con Óscar Puente

Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero, después de que la tercera reunión que han celebrado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya cerrado sin acuerdo, han explicado a la salida los representantes sindicales.

Portavoces de los tres sindicatos han coincidido en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria. "La convocatoria de huelga sigue adelante. Estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta el final y todos los días que hagan falta", ha declarado el secretario general de Semad, Diego Martín, también en nombre de los representantes de CCOO y UGT.

Además, también están llamados a la huelga el personal de tripulación y de Adif, lo que afectaría a sus centros de control o a sus estaciones. La reunión, que ha durado poco más de dos horas, seguirá con contactos técnicos entre Transportes y los representantes sindicales en las próximas horas e incluso el fin de semana.

Dispuestos a seguir negociando

El secretario general de SEMAF, Diego Martín Fernández, atiende a los medios tras la reunión del pasado miércoles en el Ministerio de Transportes. | Europa Press

Los sindicatos piden que se recuperen los estándares de seguridad, sobre todo después del accidente ferroviario de Adamuz, donde murieron 47 personas, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies en Cataluña durante varios días. También han puesto sobre la mesa que los servicios mínimos anunciados por el Ministerio de Transportes para la próxima semana sean más abusivos en el resto de España que en Cataluña.

El ministro no ha hablado aún de cifras concretas de cuánto podría aumentar la inversión en mantenimiento, así como para incrementar el personal destinado a estas tareas. "De momento no nos han presentado una oferta o números. Creemos que más allá de todas las reivindicaciones que tenemos, todo se basa en mejorar procedimientos, incrementar la plantilla y mejorar la seguridad de todo el sistema ferroviario", ha incidido el secretario general de Semad, que se mantiene "dispuesto" como sus compañeros a seguir negociando durante todo el fin de semana.

En el caso de que no haya acuerdo y se celebre la huelga, se suspenderán cerca de 1.000 trenes durante el 9,10 y 11 de febrero, según los servicios mínimos aprobados por el Ministerio de Transportes. De esos trenes, 272 serán de alta velocidad y larga distancia, y 683, de media distancia.

Según comunica el Ministerio de Transportes, "la reunión ha discurrido con tono constructivo y voluntad de diálogo por todas las partes". Han concluido desvelando que "valoramos de forma muy positiva la voluntad de los sindicatos, nos vamos a mantener siempre en la mesa de negociación y vamos a continuar trabajando, junto a los representantes de los trabajadores, para alcanzar un acuerdo".