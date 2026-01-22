Cuándo es la huelga de maquinistas: las fechas en la que habrá parones

La situación insostenible en el sector ferroviario ha llevado a sus trabajadores a convocar una huelga general. El trágico suceso de Adamuz (Córdoba) y el de Gelida (Barcelona) en menos de 48 horas tienen entre sus víctimas mortales a tres maquinistas. Es por eso por lo que SEMAF, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, emitió un comunicado en el día de ayer explicando que están "devastados", considerando "inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril". "Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios", sentenciaban.

¿Cuándo es la huelga?

La huelga sectorial de tres días se realizará los días 9,10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de esta semana. Afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, que serán llamados a secundar los paros.

Las medidas iniciales que llevarán a cabo desde SEMAF incluyen:

La huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red.

Exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.

La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Solicitar que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas.

Al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán del RC que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer. Cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

Por último, señala que, debido a la "carga emocional" tras los últimos accidentes, especialmente el de Adamuz que se ha saldado de momento con 43 víctimas mortales, los profesionales que no se encuentren en disposición de prestar servicio lo comuniquen a sus responsables.

Opinión de Óscar Puente

El ministro de Transportes respondió en el día de ayer a la huelga propuesta por SEMAF, asegurando que "tiene que ver con las circunstancias anímicas que están atravesando tras la muerte de tres compañeros". "Vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria", añadía Puente. Además, ha subrayado que la huelga "no es la manera de solucionar los problemas".

Esta respuesta ha molestado a los trabajadores del sector, que no entienden cómo puede justificar la huelga del sector por su estado de ánimo y no por los accidentes que han provocado la muerte de 43 fallecidos, especialmente tras meses de avisos por el estado de las vías.

El secretario general del sindicato de maquinistas, Diego Martín Fernández, ha querido comparecer ante el micrófono de Carlos Alsina en Más de Uno. "Nada tiene que ver el estado anímico con las decisiones del colectivo", ha asegurado. De esta manera, ha defendido que la huelga es el único mecanismo legal del que disponen los maquinistas para impulsar cambios en el sector y reclamar que se atiendan sus advertencias en materia de seguridad. Además, ha confirmado que "se sentarán a hablar con el ministro".