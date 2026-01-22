Los maquinistas responden a Puente sobre la huelga: "Nada tiene que ver el estado anímico con las decisiones del colectivo"

Carlos Alsina ha entrevistado este jueves en Más de uno al secretario general del sindicato de maquinistas Semaf, Diego Martín Fernández, tras el anuncio de una convocatoria de huelga por parte del colectivo para los días 9, 10 y 11 de febrero y la polémica general por la situación del ferrocarril después del accidente en Adamuz que ha costado la vida de al menos 43 personas.

Negativa a reanudar el servicio en Cataluña

En primer lugar, Martín Fernández ha confirmado que los maquinistas se han negado a volver a sus puestos de trabajo en el servicio de Cercanías de Cataluña al considerar que no existen garantías suficientes de seguridad.

Según ha explicado, tras el descarrilamiento del tren en Gelida y otro incidente posterior en el que también descarriló un tren, se acordó un protocolo que incluía la auditoría de la infraestructura y la revisión completa de las distintas líneas antes de autorizar la reapertura del servicio. Aunque a lo largo del día de ayer Adif realizó trabajos de inspección que dieron un primer visto bueno, los desprendimientos continuaron y, en opinión de los maquinistas, no se ofrecieron garantías suficientes para reanudar la circulación.

Desde Semaf aseguran que les sorprendió que se anunciara la reapertura del servicio cuando el procedimiento todavía no se había completado. Ante las críticas por la negativa de los maquinistas a trabajar, Martín Fernández ha defendido que la prioridad del colectivo es preservar la integridad tanto de los trabajadores como de los usuarios.

El sindicato ha advertido en un comunicado del peligro para la seguridad de maquinistas y pasajeros y ha alertado del riesgo de normalizar que la dirección no atienda los reportes de peligro trasladados por los propios conductores, una situación que, según denuncian, ya se había producido con anterioridad. Aunque reconoce que el sistema ferroviario es seguro en términos generales, Martín Fernández ha subrayado que "tiene que mejorar mucho" en la gestión de la información que aportan los profesionales.

Respuesta al ministro Óscar Puente

También ha respondido a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que vinculó la situación anímica de los maquinistas por los accidentes vividos recientemente con la convocatoria de huelga. El dirigente sindical ha afirmado que "nada tiene que ver el estado anímico con las decisiones del colectivo", al mismo tiempo que ha reivindicado "la profesionalidad" del sector. También ha considerado anómalo que se produzcan dos accidentes de características similares en apenas 48 horas sin que se escuche a los profesionales.

En este contexto, ha defendido que la huelga es el único mecanismo legal del que disponen los maquinistas para impulsar cambios en el sector y reclamar que se atiendan sus advertencias en materia de seguridad. Ha confirmado que se sentarán a hablar con el ministro.

Por último, se ha referido a las limitaciones temporales de velocidad impuestas en determinados tramos entre Madrid y Barcelona, que, según ha señalado, llegan después de más de dos años de incidencias previamente reportadas. Ha reclamado un sistema más eficaz para comunicar y gestionar estos avisos y ha asegurado que existen registros de centenares de maquinistas que han informado de problemas en esas mismas vías sin obtener respuesta hasta ahora, mientras que las medidas solo se han adoptado tras los últimos accidentes.