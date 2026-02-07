Carlos Rodríguez felicita a Rosa por ganar Pasapalabra y envía un recado a los haters: "No seáis envidiosos"

Rosa ganó este jueves el mayor bote de la historia de Pasapalabra. El concurso de Antena 3 entregó un premio de 2,71 millones de euros a la concursante de 32 años que ha formado parte del programa durante algo más de un año.

Después de 303 programas y ante Manu, su rival durante toda esta andadura en el concurso, Rosa se hizo con el preciado bote tras completar un temido rosco del que se había quedado muy cerca en dos ocasiones anteriormente.

La felicitación de Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez ha querido aprovechar y enviar una felicitación a la concursante, con la que formó equipo durante su visita al programa presentado por Roberto Leal hace unas semanas. Sobre esto, el presentador ha bromeado sobre que quizás su participación en el programa haya podido contribuir de alguna manera en que ella se haya llevado el bote:

"Desde aquí, todas mis felicitaciones a Rosa por haber ganado Pasapalabra. No quiero decir que mi participación el día que estuve en Pasapalabra haya sido parte de su victoria, Dios me libre, pero me siento muy contento de que haya ganado ella. Algo he aportado", ha dicho.

El recado de Carlos a los haters de redes sociales

Tras su felicitación, el presentador se ha dirigido a las personas que han publicado en redes sociales comentarios negativos sobre le victoria de la concursante:

"Por favor, los haters de las redes sociales, ¿es que ya hasta en esto hay que ser o de Rosa o de Manu? Es alucinante. O azul o rojo, o arriba o abajo, o de Manu o de Rosa.

Relajaos un poquito. Son dos cracks y ha ganado uno, pues ya está. En el fondo, el que se cabrea por estas cosas, lo que le molesta es que no te lo has llevado tú, no seáis envidiosos. Rosa, un beso y muchas felicidades".

