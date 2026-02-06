Rosa se lleva el mayor bote de la historia de Pasapalabra: este es el dinero que ha acumulado en el programa

Pasapalabra ha entregado este jueves el mayor bote de su historia. Manu y Rosa, protagonistas de un duelo que ha mantenido cada tarde a miles de espectadores frente al televisor, han acumulado la friolera de 2.716.000 millones de euros de bote. El nombre del ganador se ha conocido pasadas las 00:00 horas en un programa especial, previo paso por El Hormiguero, donde han contado cómo han vivido todos estos meses de lucha.

Rosa ha entrado en la historia del programa y de la televisión y ha desbancado a Óscar Díaz, el último ganador en 2024. El pasado 16 de marzo de 2023, Pasapalabra entregó el que hasta ahora era el mayor bote del concurso, una cantidad de 2.272.000 millones de euros. En ese momento, la palabra "zafro" fue la que le dio a Rafa Castaño la gloria.

Cuánto dinero ha ganado cada uno

Si bien, Rosa no se ha llevado solamente los más de dos millones setecientos mil euros de bote, también lo que ha acumulado hasta este momento.

Manu empezó su andadura en el programa en mayo de 2024, ha participado en 433 programas -es el concursante más longevo de Pasapalabra- y ha ganado 159 duelos. Otros 129 los ha perdido y ha empatado 129. Esto hace una suma de 268.200 euros acumulados, por lo que si él es el ganador, lo que se lleve rozará los tres millones de euros.

Por el contrario, Rosa llegó al plató de Pasapalabra en noviembre de 2024, seis meses después que Manu. Ha participado en 303 programas, de los cuales ha ganado 94, ha perdido 91 y ha empatado con su rival hasta en 91 ocasiones. Así las cosas, su acumulado asciende hasta los 167.400 euros y si se lleva el bote sumará más de dos millones ochocientos mil euros.

Quién se ha quedado más cerca del bote en más ocasiones

A lo largo de su andadura en el programa, Manu había rozado la gloria en un total de seis ocasiones. En todas ellas se quedó a tan solo una palabra de conseguir llevarse el bote. Por su parte, Rosa se quedó dos veces a una, así que ahora podrá decir eso de: "A la tercera va la vencida".

Manu y Rosa han protagonizado cada uno una forma distinta de enfrentarse al rosco. En el caso del madrileño se caracteriza por la seguridad y el control y pasar palabra cuando tiene una mínima duda. Por eso, cuando consigue ponerse por delante es muy complicado quitarle el trono.

En cuanto a Rosa, su punto fuerte han sido siempre las primeras vueltas. Sus grandes tiradas y sus aciertos de seguido la llevan a completar las 26 palabras en poco tiempo, si bien eso a veces juega en su contra porque en algunas ocasiones ha cometido fallos, a priori, evitables.

Otros botes míticos de Pasapalabra

El top 1 lo ocupa Rosa con los 2.716.000 euros. Le sigue de cerca Rafa Castaño, que en 2023 se llevó 2.272.000 euros. El tercer lugar del podium lo ocupa Eduardo Benito, que en 2006 logró 2.190.000 euros. Cabe destacar que era su primer programa.

El primer bote en euros se entregó en 2003 y el ganador fue Ernesto García, que se embolsó 555.000 euros. Una cantidad que comparada con la de este jueves parece una nimiedad. En cuanto al último bote del programa se entregó en mayo de 2024 y se lo llevó Óscar Díaz, un total de 1.816.000 euros.