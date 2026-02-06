Cuánto dinero se lleva Hacienda del bote de Pasapalabra

Pasapalabra ha entregado este jueves el mayor bote de su historia, con una cifra que ha rondado los tres millones de euros. En concreto, la cantidad obtenida por el ganador tras completar el siempre difícil Rosco ha sido de 2.700.000 euros.

Como es habitual en estos casos, una de las preguntas más recurrentes es si el concursante se queda con la cantidad íntegra del premio o si tiene que tributar una parte a Hacienda.

Pues bien, la ley dice que el porcentaje de retención sobre los premios derivados de este tipo de concursos será del 19%, por lo que sí, el concursante ganador tendrá que pagar ese porcentaje de impuestos por el cobro del premio.

Esto significa que Hacienda se quedará algo más de medio millón de euros de ese millonario premio. Concretamente, serán 513.000 euros el dinero que el ganador tendrá que tributar, cobrando así una cantidad de 2.187.000 euros.

Pero la tributación no termina aquí, pues el ganador también tendrá que tributar la parte correspondiente cuando realice su declaración de la Renta e IRPF correspondiente a este año.

En este sentido, entrarían en juego distintos porcentajes en función de la región donde resida el ganador, pudiendo llegar el tramo más alto al 47% combinando estatal y autonómico.

Este porcentaje se aplicaría sobre los 2.700.000 euros del premio completo, por lo que como ya se han tributado 513.000 euros del premio, habría que restar esa cantidad al IRPF.

Por tanto, una persona que tuviera que aplicar un 45% de IRPF al premio, tendría que tributar a Hacienda aproximadamente 1.215.000 euros en total.