¿Por qué está en riesgo Grazalema?: "Hay agua que se está drenando por el suelo del pueblo"

La borrasca Leonardo se va retirando de España, pero su paso sigue dejando una situación preocupante en algunos puntos de España. Uno de los lugares más críticos se ubica en Grazalema, el municipio de Cádiz que ha registrado 575 litros de precipitación en 24 horas. Una cifra que se traduce en calles inundadas y todos los vecinos desalojados. Las 1.600 personas del municipio han sido realojadas temporalmente en Ronda ante la posibilidad de que se produjeran otros peligros.

Pero, ¿qué es lo que ocurre y por qué hay más riesgo en Grazalema? En Más de uno hablamos sobre los efectos de este temporal con Bartolomé, catedrático de Hidrogeología que conoce de primera mano el acuífero de Grazalema. "El acuífero está formado por rocas calizas que se disuelven por acción del agua de lluvias. Las lluvias generan hueco, cavidades por las que el agua fluye a gran velocidad hacia unas manantiales situados en el borde de la sierra", cuenta Bartolomé, que añade que la complicación viene por la inmensa cantidad de agua que ha caído en esta ocasión.

"Lo que ocurre es que ha habido lluvias extraordinarias, en concreto, 575 mm de precipitación en 24 horas. El acuífero tiene capacidad natural de modular la entrada de las precipitaciones, pero se ha desbordado y ha alcanzado la cota del pueblo de Grazalema", ha dicho el catedrático, que asegura que esto se traduce en que el agua "drena por el suelo del pueblo y por el entorno de las casas": "El resultado es que lógicamente hay una presión hidráulica que genera esos ruidos".

Por qué se producen los 'ruidos' en Grazalema y posibles efectos del temporal

Así, subraya que los manantiales "no son capaces de desaguar el agua que entra", por lo que el agua subterránea "recurre a cotas más altas en esa zona para desaguar", mientras que ese flujo en régimen "forzado" origina los ruidos que se han escuchado en el municipio gaditano.

No obstante, para determinar más riesgos y posibles consecuencias, Bartolomé insiste en que se debe "calibrar" con una "información contrastada para poder dar una opinión sólida". "El flujo tan turbulento genera presiones en la roca y aparecen en el pueblo grietas o pequeños colapsos. Se puede producir más daño, otra cuestión es qué grado de importancia puede tener a efectos de colapsos mayores", concluye Bartolomé.