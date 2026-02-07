Última hora de la borrasca Marta, en directo: avisos en casi toda España con Andalucía como la comunidad más golpeada
Sigue el minuto a minuto y las últimas noticias del temporal con la nueva borrasca Marta, que toma el relevo de Leonardo, y pone en alerta a casi toda España.
La Comunidad de Madrid moviliza 171 personas y 62 quitanieves por los fenómenos meteorológicos adversos
La Comunidad de Madrid ha informado este viernes que la dirección general de Carreteras ha activado su protocolo compuesto por 171 personas, 62 máquinas quitanieves y 16 máquinas auxiliares ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos para las próximas horas.
La AEMET ha activado el aviso amarillo por nevadas en las zonas de la Sierra, Metropolitana y Henares de la Comunidad de Madrid para mañana sábado 7 de febrero, a partir de las 11.00 horas.
Además, desde dirección general de Carreteras han anunciado que disponen de más de 4.000 toneladas de sal almacenadas en naves y silos distribuidos estratégicamente por la red de carreteras, así como de 137.000 litros de salmuera, con el objetivo de favorecer el tráfico y reducir al mínimo el impacto de las precipitaciones en las calzadas.
Andalucía supera los 11.000 evacuados con desalojos en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada esta tarde, ha señalado que este viernes ha sido un día de "transición, aunque las lluvias han continuado en algunos puntos, su intensidad ha sido ligeramente menor". No obstante, ha advertido de que este sábado entrará una nueva borrasca, por lo que el riesgo seguirá siendo "muy elevado" en gran parte de Andalucía.
Brasil se solidariza con España y Portugal y urge al mundo a enfrentar la crisis climática
Brasil expresó este viernes su solidaridad con España y Portugal ante los fuertes temporales que ocasionaron pérdidas humanas y daños materiales en sus territorios y urgió a la comunidad internacional a actuar juntos contra la crisis climática.
"La frecuencia y el impacto de los eventos extremos, en diferentes regiones del mundo, refuerzan la urgencia de acciones concertadas de la comunidad internacional para enfrentar la crisis climática", señaló el Gobierno brasileño en una nota oficial.
El Ejecutivo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, "lamentó profundamente" las muertes y los daños materiales y ambientales ocasionados por los temporales Kristin y Leonardo en España y Portugal.
Casi un centenar de carreteras cerradas por el temporal: 85 por inundación y 14 por nieve
La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada 99 carreteras cerradas al tráfico, 85 de ellas por las intensas lluvias e inundaciones y 14 debido a la nieve y el hielo, según ha informado a las 05:50 horas de este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las intensas precipitaciones han condicionado la circulación en vías nacionales como la N-430, en Valdivia (Badajoz), que se encuentra en nivel rojo (circulación muy peligrosa) por las lluvias entre los kilómetros 118.1 y 117.7.
En la autovía A-92, a la altura de Huétor de Santillán - El Molinillo (Granada), se permite el tránsito con precaución (nivel verde) entre los kilómetros 255 y 270, aunque con la prohibición de adelantar para vehículos pesados por la nevada , al igual que en la autovía A-52 a su paso por Ourense entre los kilómetros 113 y 120.
Llega la borrasca Marta con 37 provincias avisadas por viento, lluvia, nieve o mala mar
La borrasca Marta influirá bastante en el tiempo de este sábado porque 37 provincias repartidas por 12 comunidades autónomas, además de Ceuta, están bajo aviso por viento, lluvia, nieve, tormenta o mala mar.
En general, los avisos por lluvias se concentran en el cuadrante suroeste peninsular, los de nieve en zonas montañosas de la mitad norte, los de viento en la mitad sur, los de tormenta en Andalucía occidental y los de oleaje en la mayor parte de la costa peninsular y de Baleares.
La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, señala que hay aviso naranja -peligro importante- por oleaje en A Coruña, Lugo y Pontevedra (olas de cinco a siete metros); Huelva (cinco a seis), Cádiz (cuatro a seis), Murcia (cuatro) y Alicante y Almería (tres a cuatro).