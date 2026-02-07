Última hora de la borrasca Marta, en directo: avisos en casi toda España con Andalucía como la comunidad más golpeada

La Comunidad de Madrid moviliza 171 personas y 62 quitanieves por los fenómenos meteorológicos adversos

La Comunidad de Madrid ha informado este viernes que la dirección general de Carreteras ha activado su protocolo compuesto por 171 personas, 62 máquinas quitanieves y 16 máquinas auxiliares ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos para las próximas horas.

La AEMET ha activado el aviso amarillo por nevadas en las zonas de la Sierra, Metropolitana y Henares de la Comunidad de Madrid para mañana sábado 7 de febrero, a partir de las 11.00 horas.

Además, desde dirección general de Carreteras han anunciado que disponen de más de 4.000 toneladas de sal almacenadas en naves y silos distribuidos estratégicamente por la red de carreteras, así como de 137.000 litros de salmuera, con el objetivo de favorecer el tráfico y reducir al mínimo el impacto de las precipitaciones en las calzadas.