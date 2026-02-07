Los embalses de Cádiz triplican su capacidad tras las lluvias de las últimas semanas: "Estamos al 84%"

Andalucía vive días muy complicados ante las inundaciones causadas por la sucesión de borrascas que han provocado graves consecuencias. Llueve sin tregua desde el 20 de enero y tras la borrasca Leonardo, se espera la llega de un nuevo temporal, Marta, que ha activado el aviso naranja por lluvias en Grazalema y el amarillo en el resto de la provincia.

Jaime Álvarez, de Onda Cero Cádiz, explica en Julia en la onda que la capacidad de los embalses se ha triplicado con respecto al año pasado debido a las fuertes lluvias que han anegado la provincia: "El año pasado teníamos 500 hectómetros cúbicos embalsados por estas fechas. Este año son 1.500, el triple. Estamos al 84%".

El periodista cuenta que la provincia es como un embudo, con la Sierra de Grazalema y la confluencia del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo: "Cuando llegan las nubes, se quedan estancadas, por eso Grazalema es uno de los puntos de España en los que más llueve. Todo lo que cae allí, luego va hacia abajo, para Jerez, El Puerto de Santamaría y Arcos de la Frontera".

"Grazalema y toda la sierra de Cádiz es una zona porosa de pura piedra caliza y cualquier agua que se filtre provoca problemas. De hecho, hay una urbanización en Arcos de la Frontera que lleva clausurada más de 15 años porque el suelo se hunde. También el tema de los desprendimiento es habitual en localidades como Zahara o Ubrique, otro de los puntos donde ayer salía el agua por las casas, pero no el subsuelo, sino por el río Ubrique que iba hasta arriba", asegura.

Hay casi 10.000 personas desalojadas en Andalucía, todos los habitantes de Grazalema están fuera de sus casas y este viernes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió de que esta situación se prolongaría hasta aproximadamente el miércoles o el jueves de la próxima semana. Jaime Álvarez explica que incluso, se puede llegar a ampliar en los puntos de desalojo, "depende de cómo continúen los estudios en el subsuelo".

Pero la situación no ha terminado porque este mismo viernes la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, advirtió de que debido a las fuertes lluvias, el alcantarillado podría colapsar, por lo que ponía sobre aviso a la zona sur de la ciudad.