La indignación de Julia Otero con los que llaman "mujeres menores" a las víctimas de Epstein: "Son niñas"

La presentadora de Julia en la onda se ha mostrado indignada ante el nombre que está viendo que algunas personas utilizan para referirse a las víctimas de la red de tráfico sexual de Jeffrey Espstein.

Julia Otero ha explicado que hay que tener "cuidado con el lenguaje" porque está viendo que muchos sitios se habla de las víctimas como "mujeres menores" y se ha mostrado tajante: "No, las mujeres menores son niñas, ¿vale? Son adolescentes".

La periodista ha dicho que si las llamamos 'mujeres menores' "parece que disimulamos un poco, que no le damos la gravedad" que tiene al asunto: "Son niñas, algunas de 13 o 14 años. Son niñas, no mujeres menores. A cada cosa se le llama correctamente porque en la dimensión de la lengua, las palabras que escogemos nunca son inocentes".

Las víctimas de Jeffrey Epstein

Durante El Orden Mundial, Eduardo Saldaña y Alba Leiva han desgranado el 'caso Epstein' para intentar mostrar qué puede ser verdad y qué no en vista de la sobreinformación que existe sobre el tema y que hace que mucha gente esté normalizando todo lo que está saliendo.

En uno de los puntos tratados, han hablado de las víctimas y han señalado que parece que en la filtración se protege más a los abusadores que a ellas porque de ellos hay nombres tachados, pero de ellas, no.

Han explicado que la realidad es que las víctimas llevan años luchando para que se persiga a los culpables y han tardado en que se avance en el caso porque "durante mucho tiempo, las autoridades -tanto demócratas como republicanas- han hecho lo posible para que el caso se retrase".

"Muchos de los nombres aparecen sin tachar y ahí entramos en un proceso de revictimización. Todo ese proceso es secreto y cómo llevar un caso así, tan complejo y tan doloroso para ellas, ahora se ven completamente expuestas con los peligros", asegura.