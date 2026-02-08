Por qué se ha normalizado el 'caso Epstein' a pesar de su gravedad: "Hay mucho ruido y no sabemos qué es verdad y qué no"

Hace unos días se publicaron nuevos documentos de los papeles de Epstein. Miles de folios que han inundado las redes sociales y que están dejando al mundo con la boca abierta porque en ellos se señalan perfiles muy relevantes de personas alrededor de todo el mundo.

Todavía queda mucho por saber y, de hecho, aún hay gente interpretando lo que se ha publicado: "Tengo la sensación de que, pese a la gravedad de lo que contienen los documentos, parece que el mundo se lo está tomando como un cotilleo, como una frivolidad que me parece extraordinariamente peligrosa. Porque cuando uno entra al fondo del asunto es indigerible lo que lo que estamos viendo", asegura Julia.

Eduardo Saldaña y a Alba Leiva creen que se ha normalizado todo lo que está saliendo del tema por la cantidad de información que se ha publicado, hay una "sobreinformación" y "muchísimo ruido" que hace que no seamos capaces de discernir qué es verdad y qué es mentira. Eso, sumado a la cantidad de teorías de la conspiración que existen sobre el tema, hace que mucha gente no le esté dando la importancia que realmente tiene.

¿Qué es el 'caso Epstein'?

Por poner en contexto, el 'caso Epstein' hace referencia a un caso de pederastia y tráfico de menores en el que están vinculadas numerosas personalidades públicas a nivel internacional.

Se remonta al año 2000, cuando a Jeffrey Epstein, que era un magnate financiero, se le acusó de pagar a menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales con él. En 2005, le denunciaron varias menores y acabó condenado a prisión.

Allí pasó tan sólo 13 meses -se rumorea que sus contactos con las élites le pudieron ayudar- y años después de salir, ya en 2018, el Miami Herald sacó a la luz más de 60 testimonios de mujeres que habían sido víctimas de esta red de tráfico sexual. A la cabeza de la red estaban Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, la encargada de "reclutar" a las menores para el magnate y sus amigos.

Fueron a juicio en 2019 y Epstein se suicidó ese mismo año. Desde 2023, se han ido publicando documentos relativos al caso, que además, ha estado muy vinculado a las teorías de la conspiración por parte de los usuarios de las redes sociales. La última filtración ha sacado a la luz tres millones de páginas, 2.000 vídeos y más de 180.000 fotografías.

Las teorías más escuchadas

Explica Alba Leiva que Epstein ha estado rodeado desde su origen de muchísimas teorías de la conspiración, en parte por la falta de información y también por la relación que tenía con la élite de Estados Unidos. Entre ellos, los Clinton, cantantes y personalidades del país y de Europa, "el mundo entero le conocía o había tenido algún tipo de contacto con él".

"La teoría más importante defiende la existencia de una lista de clientes de Epstein que participaron en su red de tráfico sexual y que incluiría a importantes políticos, empresarios y celebridades. Según ella, la élite del país, involucrada en el escándalo, estaría procurando a toda costa que esta lista no se haga pública", asegura.

La muerte de Epstein en prisión también dio pie a otra derivada de esta teoría. La versión oficial es que el magnate se suicidó, pero otros creen que fue asesinado para que no se revelaran los nombres, por su implicación en el caso.

El caso es que hay muchas teorías de la conspiración que igual son demasiado enrevesadas o que tienen partes que no son ciertas, pero al revelarse tantos documentos y haber tanta información, se ven cosas que parece que se comprueban:

La red existió .

. Seguramente, muchos empresarios, magnates y celebridades participaron en esa red de tráfico sexual.

Pero, la clave es ¿quiénes participaron, cómo lo hicieron y en qué medida? ¿Qué es verdad y qué no? "Eso es lo que lo está enfangando todo.

Los cuatro grupos en los que se dividen aquellos que salen en los papeles

Existen distintos grupos de personas que tuvieron relación con Jeffrey Epstein, lo cual no quiere decir que sean culpables de haber cometido algún acto delictivo. Eduardo Saldaña divide a estas personas en cuatro grupos:

Los que aparecen en los vídeos y en las fotos , como el expríncipe Andrés de Inglaterra.

, como el expríncipe de Inglaterra. Gente que tuvo relación con Epstein y estuvo en las fiestas, pero no hay pruebas ni acusaciones: Donald Trump o los Clinton .

y estuvo en las fiestas, pero no hay pruebas ni acusaciones: Donald o los . Personas no tan famosas , perfiles fuera del foco, como empresarios, políticos o embajadores, de las que estamos ahora viendo dimisiones y ceses.

, perfiles fuera del foco, como empresarios, políticos o embajadores, de las que estamos ahora viendo dimisiones y ceses. Otro grupo en el que aparecen nombres: el rey Juan Carlos I, José María Aznar. Aparecen en los papeles, pero no se sabe qué tipo de relación tenían.

"¿Qué pasa? Que como hay tanta información y como se está generando tanta nueva información a raíz de los papeles, es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira", afirman.

"Trump usa el caso para atacar a sus rivales"

Lo que está claro es que Jeffrey Epstein y Donald Trump tuvieron algún tipo de relación más cercana, ya que el financiero apoyó la campaña de Donald Trump en el 2016. De hecho, el propio Trump ha terminado usando durante todos estos años el caso para "atacar a sus rivales", ahí está el 'Pizzagate' contra los Clinton.

"No lo vi personalmente, pero me dijeron algunas personas importante que no sólo me absuelven, sino que es todo lo contrario de lo que la gente espera. Ya sabes, la izquierda radical. Ese Wolf era un escritor de tercera categoría y conspiraba con Jeffrey Epstein para hacerme daño políticamente o de otro tipo. Y eso se transmitía alto y claro. Así que, probablemente demandaremos a Wolf", dijo Trump hace unos días. Michael Wolf es un periodista que ha escrito muchos libros sobre el presidente, explican Eduardo y Alba.

Las víctimas y la importancia del lenguaje: "No son mujeres menores, son niñas"

Julia ha incidido en el papel de las redes sociales en todo el asunto del 'caso Epstein' y ha mostrado su enfado por algunos comentarios de usuarios en Internet que se refieren a las víctimas como "mujeres mejores".

"Las mujeres menores son niñas, ¿vale? Son adolescentes", explica. "Si las llamamos mujeres menores, parece que disimulamos que no le damos gravedad. Son niñas. Algunas de 13 y 14 años. Son niñas, no mujeres menores. A cada cosa se le llama correctamente. Porque eso es la dimensión de la lengua, las palabras que escogemos nunca son inocentes".

Y añade que en la filtración parece que se "protege" más a los abusadores que a las víctimas porque de ellos, hay nombres tachados, pero de ellas no. Alba explica que la realidad es que las víctimas llevan años luchando para que se persiga a los culpables y han tardado en que se avance en el caso porque "durante mucho tiempo, las autoridades -tanto demócratas como republicanas- han hecho lo posible para que el caso se retrase".

"Muchos de los nombres aparecen sin tachar y ahí entramos en un proceso de revictimización. Todo ese proceso es secreto y cómo llevar un caso así, tan complejo y tan doloroso para ellas, ahora se ven completamente expuestas con los peligros", asegura.