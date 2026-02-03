lucHa contra la ciberdelincuencia

Registran los locales de 'X' en Francia y convocan a Elon Musk para ser interrogado

La unidad de ciberdelincuencia y Europol investigan a la red social por manipular algoritmos.

EFE

Madrid |

Fotografía de archivo del 22 de enero de 2026 de Elon Musk/ EFE/ Gian Ehrenzeller
Las autoridades francesas han registrado este martes la sede de la red social estadounidense X y han citado a su propietario, Elon Musk, para que comparezca ante la Justicia el próximo 20 de abril para un interrogatorio, según ha anunciado la Fiscalía gala en un comunicado.

"Se ha llevado a cabo un registro (...) por parte de la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, junto con la unidad nacional ciber de la Gendarmería y Europol, en el marco de la investigación abierta en enero de 2025", ha anunciado la Fiscalía, que ha precisado además que dejará de publicar en dicha red social.

La investigación, en manos de la Dirección General de la Gendarmería (Policía) Nacional (DGGN), se produce tras la recepción de dos denuncias, el 12 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2025.

Qué se investiga

La investigación se amplió tras otras denuncias que señalaban el funcionamiento del modelo de Inteligencia Artificial de Grok en la plataforma X, que habría provocado "la difusión de contenidos negacionistas y 'deepfakes' de carácter sexual".

Entre los cargos penales que se investigan, la Fiscalía citó el de "complicidad en la posesión de imágenes de menores de carácter pedopornográfico", "atentado contra la representación de la persona ('deepfakes' de carácter sexual)", "extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos, en banda organizada" y el de manipulación de algoritmos o sistemas informáticos.

La Fiscalía aclaró que ha decidido convocar a los responsables de la plataforma X, entre ellos a Musk, a través de la figura legal del "interrogatorio libre" que permite comparecer ante la Justicia sin estar detenido.

Se trata de un paso procesal formal para saber si finalmente se imputa formalmente al magnate. Para no acudir a este tipo de "interrogatorio libre" es necesario presentar una justificación válida.

La convocatoria de Musk está fijada para el próximo 20 de abril, la misma fecha en la que debería presentarse Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X.

