El choque entre Elon Musk e Irene Montero a cuenta de la teoría del reemplazo: él le llama despreciable y ella le acusa de "violar y matar"

El magnate multimillonario americano Elon Musk y la eurodiputada de Podemos Irene Montero se han criticado mutuamente en X (red social de la que es propietario el primero) con mensajes es los que han mostrado su total desacuerdo.

No sorprende que ambos personajes muestren una ideología totalmente opuesta, pero sí que Musk haga referencia directa a los discursos de la exministra española y ella le conteste directamente.

Todo comenzó el pasado viernes cuando en un mitin celebrado en plena campaña de las elecciones de Aragón, que se celebran el próximo domingo 8 de febrero, la líder de Podemos defendió con vehemencia aplicar una "teoría del reemplazo" con la que podamos "barrer de fachas y racistas este país con gente migrante y trabajadora".

Podemos | Europa Press

Musk, a Montero: "Es absolutamente despreciable"

A estas palabras reaccionó la activista holandesa Eva Vlaardingerbroek con un mensaje en X en el que acusaba a Montero estar traicionando con esta teoría del reemplazo a "su propia gente" así como a "sus propios hijos" y la calificaba de "patología extrema" y "maldad pura".

"Esta mujer, que aboga por el reemplazo de la gente blanca, está casada con un hombre blanco y tiene tres hijos blancos", ahondaba en su crítica la activista holandesa.

A este comentario de Vlaardingerbroek fue al que reaccionó Elon Musk, quien respaldó la crítica y añadió que Irene Montero abogaba con su idea por el genocidio y que es "absolutamente despreciable".

Montero, a Musk: "¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje de tu isla?"

La respuesta de la eurodiputada y secretaria política de Podemos al comentario de Elon Musk no se ha hecho esperar y en X ha publicado un comentario en el que le ha espetado al dueño de Tesla que "la gente decente" debe reemplazarle "urgentemente" para que deje de "violar, bombardear, secuestrar niños y matar".

"¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje de tu isla?", ha preguntado Montero a Musk en referencia al correo que, según los archivos sobre Epstein, le envió el magnate al financiero pederasta, para después asegurar que "la gente decente" -que, a su juicio, constituye "la mayoría de la humanidad"- debe reemplazarle "urgentemente" para que deje de "violar, bombardear, secuestrar niños y matar".

Musk no ha vuelto a contestar a Montero directamente, pero sí ha publicado un mensaje horas después del de la líder de Podemos en el que asegura que "nadie ha hecho más" por la publicación completa de los archivos de Epstein y el procesamiento de quienes abusaron de niños".

"Sabía que me difamarían sin piedad, a pesar de nunca haber asistido a sus fiestas, ni haber estado en su avión “Lolita Express”, ni haber puesto un pie en su espeluznante isla, ni haber hecho nada malo en absoluto", ha lamentado en un post que ha fijado en su perfil de X.