Acuerdos comerciales, alianzas y soberanía digital: Europa pone en marcha su estrategia para distanciarse del EEUU de Trump

Una de las grandes noticias de esta semana ha sido el acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo anunciaba así este martes: "Primer ministro, distinguido amigo, lo logramos. Cerramos 'la madre de todos los acuerdos'. Estamos creando un mercado de dos mil millones de personas, y esta es la alianza de dos gigantes: la segunda y cuarta economía más grande del mundo. Dos gigantes que eligen asociarse de una forma verdaderamente beneficiosa para todos".

¿En qué consiste realmente este acuerdo? Blas Moreno y David Gómez explican la evolución de las negociaciones, los sectores más beneficiosos y el resto de claves del histórico pacto comercial.

Reducción de aranceles

El punto fundamental de este acuerdo es la amplia reducción de aranceles en la mayoría de los productos que comercializan entre ambas partes. Bruselas estima que este acuerdo supondrá en torno a un ahorro de 4.000 millones de euros anuales en tarifas.

No han sido unas negociaciones fáciles, al igual que sucedió con Mercosur. La Unión Europea e India han estado en conversaciones desde el año 2007 y entre 2013 y 2022 esas negociaciones se estancaron. Sin embargo, el regreso de Donald Trump ha acelerado esa ronda final de las negociaciones.

Sectores más beneficiados

Para situar cuáles van a ser los sectores más beneficiados, tenemos sobre todo a la industria del automóvil -con esa competencia con China- o la maquinaria, que hasta ahora se enfrentaban a aranceles de hasta el 110%. Otros bienes, como el vino, el aceite o los productos farmacéuticos también se pueden beneficiar.

Las limitaciones del acuerdo

Sin embargo, no hay que olvidar que India es uno de los países más proteccionistas a nivel económico del mundo y este acuerdo, aunque beneficioso, también tiene sus limitaciones porque excluye varios productos del mercado agrícola indio: los lácteos, los cereales y las aves de corral.

Además, esa reducción de aranceles no será inmediata, sino progresiva. Por lo que, aunque este sea "la madre de todos los acuerdos", también tiene sus limitaciones.

Las nuevas alianzas de la UE que buscan alejarle de EEUU

Lo más significativo de este acuerdo es que se ha firmado poco después de que la Unión Europea hiciera lo mismo con Mercosur (América del Sur) y en medio de fuertes presiones y amenazas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anexionarse Groenlandia. Estas nuevas alianzas comerciales llevan a plantearse si es posible que la Unión Europea esté poniendo en marcha una estrategia geopolítica más amplia.

Moreno y Gómez explican que Europa está inmersa en un plan para diversificar alianzas y alejarse así del Estados Unidos de Donald Trump que, desde su llegada a la Casa Blanca, se ha convertido más en un rival o, incluso, un potencial agresor, que en un aliado para Europa.

"La UE ha empezado a entender que tiene que buscarse alternativas"

En el fondo, se trata de dar la espalda a EEUU o buscarse las castañas al margen del país, porque Groenlandia es un ejemplo, pero puede ir a más. Por ello, la UE ha empezado a entender que tiene que buscarse alternativas, de ahí los acuerdos firmados con India y Mercosur. Pero no sólo son estos, ya que también se han firmado anteriormente otros con países como México, Corea del Sur, Nueva Zelanda o Japón, y otros se están negociando ahora con Australia, Malasia, Tailandia o Filipinas.

No es el único bloque geopolítico que está haciendo esto porque también lo han hecho Canadá o el Reino Unido, cuyos líderes políticos han estado en China haciendo negocios y acuerdos por lo mismo: dar el mensaje de que aunque son países aliados de EEUU, no se cierran la puerta a negociar con otra gente, como China, que encima es el gran rival geopolítico de EEUU.

Europa se está moviendo en diferentes frentes, no sólo en acuerdos comerciales

Pero, al margen de estos acuerdos comerciales, ¿qué está haciendo Europa para distanciarse de Estados Unidos?

Por ejemplo, The Wall Street Journal publicaba el otro día que los países europeos habían duplicado su gasto en Defensa en una década. Se estima que para 2035, Europa gastará en equipamiento militar el equivalente al 80% del gasto del Pentágono, cuando en 2019 este porcentaje era inferior del 19%.

Pero no todo es cuestión de defensa. El Gobierno de Francia, por ejemplo, ha anunciado que dejará de usar software de videoconferencia de fabricación estadounidense (Zoom o Teams) para priorizar una plataforma local.

Esto, que puede parecer anecdótico, realmente no lo es porque parte de una estrategia más amplia dentro de la UE, que busca tener su "propia red de proveedores de servicios de datos" para no depender de las compañías estadounidenses y tener su propia "soberanía digital".