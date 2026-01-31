Los nuevos archivos del 'caso Epstein' señalan un pago de 1.050 dólares y el envío de dos paquetes a José María Aznar

El Departamento de Justicia de EEUU ha publicado nuevos documentos relacionados con el pederasta y delincuente sexual, Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en agosto de 2019. Tres millones de páginas, casi 180.000 imágenes y miles de vídeos que el Gobierno de Donald Trump ha compartido este viernes cuando se cumple un año de que la ley ordenara la publicación de la información relativa al caso.

Dos paquetes para Aznar y Ana Botella

Los archivos recogen que Epstein y su pareja, Ghislane Maxwell, enviaron dos paquetes al matrimonio Aznar en 2003 y 2004.

El primero es un paquete de 220 gramos enviado el 2 de septiembre de 2003 desde Nueva York a La Moncloa a los destinatarios "presidente y Ana Aznar", que lo recogieron el 4 de septiembre. En esta época, Aznar todavía era presidente del Gobierno y protagonizó una legislatura muy marcada por la cercanía con el Gobierno de EEUU y su relación con George W. Bush.

El segundo se envió en mayo de 2004 -dos meses después de que Aznar perdiese las elecciones frente a José Luis Rodríguez Zapatero- desde Nueva York, pero en lugar de a La Moncloa, a la sede de la Fundación FAES en la calle Juan Bravo de Madrid. El envío se registró el 5 de mayo y lo recogieron el 10 de mayo.

En los años en que produjeron los envíos aún se desconocían abiertamente y de manera pública los escándalos que después rodearon a Epstein, ya que fue en 2005 cuando se presentó la primera denuncia ante la policía de Palm Beach (Florida) por abusos a una menor, lo que abrió la primera investigación penal y por la que se declaró culpable de pagar a una menor por sexo.

Un pago de 1.050 dólares a nombre del expresidente

La última revelación del archivo recoge también un pago del financiero a su agente de viajes a nombre de Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003. La compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada habitualmente por Jeffrey Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.

También aparecen los nombres de José Aznar, hijo del expresidente, y de Alejandro Agag, su yerno y exdiputado del Parlamento Europeo, en la agenda telefónica de Epstein. En este archivo de cerca de un centenar de páginas, están los correos electrónicos profesionales de ambos. Sin embargo, la aparición de estos nombres en esos documentos no implica ninguna irregularidad o conducta ilícita.

El entorno de Aznar asegura que no lo conoce

Fuentes del entorno de Aznar han expresado su sorpresa por el hecho de que el nombre del expresidente del Gobierno aparezca en esos archivos desclasificados y han subrayado que ni le conoce ni tiene ni idea de por qué figura su nombre y se realizaron esos envíos.

"Ni idea. No conoce a ese señor de nada", han asegurado a Europa Press fuentes próximas a Aznar, que reconocen que al Palacio de la Moncloa pueden llegar muchos paquetes y envíos destinados a Presidencia del Gobierno.

Tanto los envíos de los paquetes (de los que no se explicita la naturaleza", como el asiento contable del agente de viajes de Epstein no presuponen ninguna irregularidad. Además, fue en julio de 2019 cuando el financiero fue arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores y el caso se convirtió en un escándalo mundial que ocupó todos los titulares.

Nuevas fotografías del expríncipe Andrés

Los archivos recogen muchos correos electrónicos que el empresario intercambió con figuras de alto perfil. Una de ellas es llamada 'El Duque' y podría tratarse del expríncipe Andrés. Sobre el contenido de los mails, se habla de una cena en el Palacio de Buckingham con "mucha privacidad" y se firmaron con la letra 'A'.

Estos correos pueden comprometer aún más si cabe al hermano del rey Carlos III, ya que se intercambiaron en 2010 -dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor- y en ellos el empresario prometía enviar a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar". El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (Su Alteza Real) el Duque de York".

"Encantado de que vengas aquí a BP"

En la serie de correos aparecen además invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés a visitarse en sus respectivas residencias. La invitación de Andrés a Epstein al mismo Palacio de Buckingham (residencia oficial de la entonces reina Isabel) se produjo en septiembre de 2010, solo un mes después de que Epstein dejara de estar en arresto domiciliario y cuando ya era público y notorio su perfil de depredador sexual: "Encantado de que vengas aquí a BP (siglas del Palacio de Buckingham). Ven con quien tú quieras, yo voy a estar libre de 4 a 8", escribe el que parece ser Andrés, a lo que Epstein respondió: "Nos vemos a las 4".

También se han publicado nuevas fotos comprometedoras del expríncipe. En una aparece mirando a la cámara desde el suelo junto a una mujer que yace a su lado. Y en la otra, tiene la mano sobre el vientre de la mujer, que muestra una actitud pasiva.

Elon Musk, a Epstein: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"

Elon Musk también aparece en los nuevos archivos de Jeffrey Epstein, con el que también intercambió correos electrónicos. En uno de ellos, Musk le preguntó qué día o noche se celebraría la "fiesta más salvaje" en su isla. En un mensaje anterior, Epstein preguntaba cuántas personas serían para preparar el helicóptero a la isla, a lo que Musk respondía que solo "Talulah y yo", en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que se casó con el magnate en dos ocasiones.

El intercambio de mensajes en 2012 entre Musk y Epstein pone de manifiesto la relación entre ambos pero sigue dejando la duda de si el dueño de Tesla llegó a ir a la isla privada del acusado de tráfico sexual. Musk ha dicho públicamente que Epstein "intentó acercarse" a él, pero que él nunca visitó la isla y que cualquier sugerencia de lo contrario es "categóricamente falsa".