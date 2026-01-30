La Asamblea Nacional francesa aprueba el fin del "deber conyugal" y apuntala el consentimiento en el Código Civil

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley para apuntalar el consentimiento en el Código Civil y acabar con el llamado "deber conyugal", una figura legal interpretada en algunos casos de divorcio como la obligación de mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio.

Qué dice el Código Civil francés

El Código Civil francés actualmente estipula en su artículo 215 que "los cónyuges se comprometen mutuamente a una vida en común", una frase esgrimida en el marco de un caso de divorcio concluido en Francia en 2019 en el que un hombre obtuvo la disolución del mismo alegando la culpa exclusiva de su esposa, quien había dejado de tener relaciones sexuales con él. El caso llegó finalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que falló en contra de Francia a principios de 2025.

Para enmendarlo, el texto aprobado por la Cámara Baja añade que "esta vida en común no crea ninguna obligación para los cónyuges de mantener relaciones sexuales", una frase que será leída en voz alta en los ayuntamientos por los registradores civiles durante la ceremonia de cada matrimonio, según ha recogido LCP, la cadena estatal francesa para las dos cámaras parlamentarias.

El matrimonio "no puede ser una burbuja donde el consentimiento para las relaciones sexuales es adquirido, definitivo y para toda la vida", ha manifestado la diputada del Partido Ecologista y Socialista Marie-Charlotte Garin, quien ha presentado el proyecto de ley junto a Paul Christophe, de la formación de centroderecha Horizontes.