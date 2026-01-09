La Unión Europea respalda la firma del acuerdo con Mercosur

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que se espera que se lleve a cabo el próximo 17 de enero en Paraguay, país que ostenta la presidenta rotatoria del bloque sudamericano.

Los embajadores permanentes ante la UE habían llegado en la mañana de este viernes a un acuerdo político para la firma del pacto, que posteriormente fue corroborado a nivel del Consejo a través de un procedimiento escrito.

Ese proceso, cuyo resultado es una decisión del Consejo al mismo nivel que las que se toman en las reuniones oficiales de ministros comunitarios, concluyó a las 17.00 horas (16.00 GMT), momento en el que se constató apoyo a la firma por mayoría cualificada (un 55% de los países que representen a un 65% de la población de la Unión).

"Tras más de 25 años, las decisiones de hoy marcan un avance histórico en el fortalecimiento de la asociación estratégica de la UE con Mercosur", destacó en un comunicado el ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, Michael Damianos, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo.

En concreto, los Estados miembros se pronunciaron así a favor de la firma del pacto comercial provisional con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), que es competencia exclusiva comunitaria y que no requiere la ratificación de los parlamentos nacionales, así como a favor de firmar el acuerdo definitivo que necesitará el posterior visto bueno de todas las partes.

Francia y Hungría ya habían anunciado que votarían en contra, mientras que países como Bélgica se abstuvieron y se sumó el apoyo decisivo de Italia, que en diciembre pidió más tiempo para abordar las preocupaciones de sus agricultores sobre el pacto, fuertemente defendido por España o Alemania.

Precisamente, a fin de recabar más apoyos entre los países, los embajadores respaldaron hoy también el acuerdo político logrado con el Parlamento Europeo en diciembre sobre cláusulas de salvaguarda en favor de los agricultores de la Unión, que se han manifestado enérgicamente contra el acuerdo con el Mercosur.

Finalmente, los Estados miembros consensuaron hoy una mejoría de las salvaguardas que deberá validar a continuación la Eurocámara en primera lectura, enfocadas en que la UE pueda reaccionar rápidamente ante las perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur.

Se aplicarán, en el caso de los productos sensibles, cuando haya precios al menos un 5% inferiores de los artículos importados frente a los europeos comparables, junto con aumentos del 5% en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años, o una caída del 5% en los precios de importación. Esto se considerará, por regla general, motivo suficiente para iniciar una investigación.

Ahora, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tendrá el mandato para firmar el acuerdo en nombre de la UE, mientras que el Parlamento Europeo deberá también dar su consentimiento.