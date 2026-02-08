El escándalo de los archivos del caso Epstein provoca la dimisión del principal asesor de Starmer

Desde que vieron la luz numerosos archivos vinculados al caso Epstein, varias figuras de la élite mundial se han visto implicadas de alguna u otra forma en este entramado. Ahora, Morgan McSweeney, jefe de Gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, ha anunciado su dimisión en medio del escándalo generado por la implicación del exembajador en EEUU Peter Mandelson en la última remesa de documentos desclasificados del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir del Gobierno", ha anunciado el principal asesor de Starmer en una carta publicada por los medios británicos. El jefe de Gabinete asume la culpa de haber designado a Mandelson para el cargo de embajador. "Fue un error. (Mandelson) ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la política", ha añadido.

Mandelson, investigado por presunta revelación de información sensible

Mandelson, quien fuera comisario europeo de Comercio, también está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

En los últimos documentos de Epstein que han visto la luz aparecen tres pagos a Mandelson, entonces diputado en el Parlamento de Reino Unido, de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

"Yo aconsejé al primer ministro que efectuara este nombramiento y asumo la plena responsabilidad por este consejo", ha detallado McSweeney antes de pedir a la opinión pública que recuerde, por encima de todo, "a las mujeres y a las niñas arruinadas por Jeffrey Epstein", cuyas voces "han permanecido desatendidas desde hace demasiado tiempo".

Tras la noticia, Starmer ha agradecido a McSweeney sus servicios al Partido Laborista: "En gran medida, gracias a su dedicación, lealtad y liderazgo, ganamos una mayoría aplastante en las elecciones y nos dio la oportunidad de cambiar el país".

Sin embargo, la líder de la oposición conservadora, Kimi Badenoch, ha declarado que la dimisión es insuficiente y hay que depurar responsabilidades al más alto nivel. "Keir Starmer tiene que asumir la responsabilidad de sus propias y terribles decisiones. Pero nunca lo hace", ha indicado en redes sociales. "Pero una vez más, con este primer ministro, la culpa es de otro".

Qué se sabe de los archivos

Estos archivos están relacionados con un caso de pederastia y tráfico de menores en el que están vinculadas numerosas personalidades públicas a nivel internacional. Los archivos son grandes paquetes de documentos judiciales y policiales sobre la red de abuso y tráfico sexual del pederasta Jeffrey Epstein.

Su importancia es de calado extraordinario, ya que detallan conexiones con élites políticas y económicas a nivel mundial. En ellos se pueden encontrar todo tipo de informaciones, como correos electrónicos, contactos de Epstein, llamadas telefónicas y amplio material gráfico, entre otros.