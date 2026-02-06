PROTESTAS EN IRÁN

EEUU pide a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "ahora"

La advertencia alega que las protestas en Irán continúan intensificándose y podrían tornarse violentas.

Irán declara terroristas a los ejércitos de los países de la Unión Europea, tras su decisión contra el CGRI

Qué es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, que la UE ha incluído en la lista de organizaciones terroristas

Europa Press

Madrid |

Imagen de archivo de un incendio que se produjo en un mercado de Teherán
Imagen de archivo de un incendio que se produjo en un mercado de Teherán | Agencia EFE

Las autoridades de Estados Unidos han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que salgan del país "ahora" o que, en su defecto, busquen refugio, ante la posibilidad de que se produzcan protestas "violentas" y las autoridades del país centroasiático intensifiquen las medidas de seguridad, en una jornada en la que las delegaciones de los dos países se reúnen en Mascate, Omán, para dar inicio a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

"Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense", reza la alerta difundida por la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán en la que además invita a sus nacionales a preparar planes de evacuación y refugio, evitar las manifestaciones y mantener un "perfil bajo".

La advertencia, que aplica a todo el territorio iraní, alega que "las protestas en Irán continúan intensificándose y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos", por lo que Teherán podría acudir al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte público y el bloqueo del acceso a redes móviles e internet.

