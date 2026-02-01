Irán declara terroristas a los ejércitos de los países de la Unión Europea, tras su decisión contra el CGRI

Irán declaró este domingo que considera terroristas a los ejércitos de los países de la Unión Europea (UE), en represalia por la decisión del bloque comunitario de declarar terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) tras las represión de las protestas.

“De conformidad con el artículo siete de la Ley de Medidas Recíprocas frente a la designación del Cuerpo de Guardianes como organización terrorista, los ejércitos de los países europeos serán considerados grupos terroristas”, señaló el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una sesión en la cámara, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia.

El presidente del Parlamento, vestido con el uniforme de la Guardia, al igual que otros diputados, advirtió además de las consecuencias de declarar terrorista al cuerpo militar de élite iraní.

"Las consecuencias recaen sobre la Unión Europea"

La agencia Tasnim informó de que Qalibaf ha encomendado a la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento que los agregados militares de los países de la Unión Europea en Irán sean declarados terroristas.

Estas acciones llegan en respuesta a la decisión de los ministros de Exteriores de la UE, que el jueves pasado alcanzaron un acuerdo político para incluir a la Guardia en la lista de organizaciones terroristas del bloque por la represión de las protestas en Irán.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, aunque la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra en 6.713 los fallecidos, entre ellos 137 niños, y reporta, además, más de 11.000 heridos y 49.000 detenidos.

El anuncio de Qalibaf contra los ejércitos europeos se basa en la Ley de Medidas Recíprocas, aprobada en 2019, después de que Estados Unidos incluyera a la Guardia en su lista de organizaciones terroristas, y permite que Irán tome medidas recíprocas contra cualquier nación que siga esa decisión.

Este sábado, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, adelantó que el Parlamento iraní podría declarar terroristas a las fuerzas armadas europeas y advirtió que los 27 lamentarán su decisión contra el cuerpo militar de élite de la República Islámica.