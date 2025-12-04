Así era la "isla de los pedófilos" de Epstein: las terribles fotos y vídeos inéditos que han salido a la luz

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este miércoles un nuevo paquete de fotografías y vídeos de la propiedad del empresario fallecido Jeffrey Epstein. Pese al supuesto suicidio del pederasta, el caso sigue vigente por los numerosos nombres de personalidades que se reflejan como presuntos culpables del caso. Ahora, una vez difundidas imágenes que muestran las estancias interiores, exteriores y objetos personales, la investigación identifica estos espacios como posibles escenarios de abusos cometidos por el magnate y sus conocidos. Todo este material está compuesto de archivos que se ubican en la isla Little St. James, una de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Un islote conocido por los residentes de la zona como 'la isla de los pedófilos', propiedad de Epstein desde 1998 hasta marzo de 2022.

Ahora, Washington espera la publicación -ordenada por ley- de los papeles de Epstein por parte del Departamento de Justicia. Primero fueron 10 fotografías y cuatro vídeos inéditos. Después, otros 200 archivos relacionados con el centenar de crímenes por los que Epstein iba a ser juzgado antes de su fallecimiento en 2019.

Qué se ve en las fotografías

Estos archivos, publicados por el Comité de Supervisión Gubernamental de EE. UU., se han publicado dado que Trump firmó la ley para hacerlos públicos el pasado 19 de noviembre. En las imágenes se muestra la isla Little St. James, una de las dos Islas Vírgenes de EE. UU. A esta isla, propiedad del magnate, solo se podía acceder en barco o helicóptero. Según trabajadores de Epstein, el empresario exigía discreción y confidencialidad a sus empleados, aunque, en últimas declaraciones anónimas, han informado que su vivienda siempre estaba llena de mujeres "a menudo atractivas y, a veces, sospechosamente jóvenes".

El material publicado muestra vídeos tomados con dron y fotografías de la propia vivienda, tanto del interior como del exterior, donde aparece una cabaña junto a la piscina y varios dormitorios. Algunas de las imágenes que resultan más inquietantes son las de una habitación con lo que parece ser una silla de dentista y máscaras de caras de hombres pegadas alrededor de la pared.

Como consecuencia de la publicación de este material, es posible que la investigación pueda aclarar algunas de las actividades de Epstein, quien, como se ha comentado, se relacionaba con Trump y otras figuras destacadas antes de su condena. Además, muchos de los votantes del Presidente creen que la administración Trump ha encubierto los vínculos del depredador sexual con estas personas públicas.

La galería publicada por el Comité estadounidense ofrece una aproximación al interior del complejo que durante años ha sido señalado como epicentro de abuso sexual. Todas estas nuevas revelaciones hacen que las víctimas teman sobre si este será un nuevo capítulo de decepción ya que, tras años, siguen a la espera de que se aclare todo.