Un periodista y otros tres implicados detenidos por montar una red de pederastia satánica: "Es abuso infantil aberrante"

Cuatro hombres de Sídney (Australia) han sido acusados de delitos penales por presuntamente montar una red de pederastia satánica y distribución de material de abuso sexual infantil de una red internacional. Todos estos delitos vinculados, además, a una red internacional. La policía del estado de Nueva Gales del Sur, en el sureste australiano, identificó esta red con sede en Sídney mientras investigaban la distribución de material pornográfico infantil con 'temática' satánica.

Las autoridades afirmaron que este caso era "especialmente devastador" por toda la simbología satánica y los rituales que los acusados realizaban para abusar de los niños.

Un caso con carácter "ritualista"

Tras realizar varias órdenes judiciales, la policía incautó dispositivos electrónicos que supuestamente contenían miles de vídeos que mostraban abusos a menores, desde bebés hasta niños de 12 años. Según la policía, este contenido que compartían los implicados mostraban abusos y torturas a niños, unos contenidos que, a su parecer, no los grabaron los abusadores.

Al ser un caso de carácter internacional, las autoridades también están trabajando para identificar a las víctimas de otros países, el lugar donde habían sido abusadas y quiénes eran todos los abusadores. Los cuatro detenidos han sido acusados por la difusión de material de abuso infantil en internet. Uno de ellos fue acusado también por posesión y difusión de material relacionado con la zoofilia. A los cuatro detenidos se les denegó la libertad bajo fianza y comparecerán ante el tribunal a finales de enero de 2026.