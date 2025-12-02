Putin advierte a Europa: "Si quieren ir a la guerra, estamos preparados ahora mismo"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha lanzado una de sus advertencias más contundentes a Europa en plena fase de negociaciones para intentar frenar la guerra en Ucrania. En vísperas de una reunión en el Kremlin con dos enviados de Donald Trump, Putin ha asegurado que Europa sufriría una derrota rápida si decidiera enfrentarse militarmente a Rusia. "Si Europa de repente quiere ir a la guerra con nosotros y la inicia, estamos preparados ahora mismo", ha afirmado, insistiendo en que no hay "ninguna duda" sobre el desenlace.

El mandatario ruso ha acusado a los países europeos de haberse autoexcluido del proceso diplomático y de intentar ahora interferir en los esfuerzos de Washington para alcanzar un acuerdo. Según ha explicado, las últimas propuestas presentadas por Europa no buscan avanzar hacia un diálogo real, sino bloquear cualquier marco de paz. "Están del lado de la guerra. Todos estos cambios están dirigidos solo a una cosa: bloquear el proceso de paz y plantear demandas absolutamente inaceptables para Rusia", ha dicho.

Sus palabras llegan después de que la administración Trump ha puesto sobre la mesa un borrador con 28 propuestas que, tras filtrarse, ha despertado alarma en Kiev y en varias capitales europeas por su aparente cercanía a las posiciones del Kremlin. El plan ha incluido demandas como limitar el Ejército ucraniano, garantizar que el país nunca entre en la OTAN o reconocer el control ruso sobre Crimea y parte del Donbás.

Europa, por su parte, ha reaccionado con una propuesta alternativa que Estados Unidos y Ucrania han presentado como un "marco de paz actualizado y afinado" tras las conversaciones celebradas en Ginebra. Pero Putin ha insistido en que esos planteamientos no acercan la paz, sino que buscan sabotearla. "Ellos mismos han rechazado las conversaciones de paz y ahora interfieren en los intentos de Trump", ha recalcado.

El presidente también ha subrayado que una guerra con Europa no tendría nada que ver con la intervención en Ucrania, que ha descrito como una operación "quirúrgica". En caso de un conflicto directo, ha advertido de que la situación podría deteriorarse tan rápido que "no habría con quién negociar".

A la escalada verbal se suma la militar. Rusia ha afirmado haber tomado la ciudad de Pokrovsk, mientras Ucrania ha asegurado que aún mantiene posiciones y ha lanzado contraataques. En este contexto, Putin ha reiterado que sigue dispuesto a dialogar: "Si quieren volver al terreno de la realidad, adelante". La cuestión, según ha concluido, es si Europa está dispuesta a hacerlo antes de que la guerra dé un giro aún más peligroso.