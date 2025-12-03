Miriam Nogueras responde al decreto de Sánchez para contentar a Junts: "Estamos donde estábamos"

El presidente del Gobierno reconoció este martes los incumplimientos con Junts y anunció un real decreto que recoge algunos de sus compromisos alcanzados con el partido que lidera Carles Puigdemont.

En respuesta a este anuncio por parte de Pedro Sánchez, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha comparecido ante los medios y ha rechazado el diálogo con Sánchez y se ha mantenido en la misma postura de bloqueo en la que estaban.

La portavoz de Junts ha afirmado que desde el inicio de la legislatura han dicho que los votos de Junts estaban al servicio de Cataluña y que ni PSOE ni Sumar podían contar con sus votos a cambio de nada.

Culpa al Gobierno del bloqueo de la legislatura

Nogueras ha explicado que tras haber reconocido el presidente los incumplimientos y de aprobar temas pendientes, lo que demuestra el Gobierno no es que no se pudieran cumplir los acuerdos con Junts sino que no se quería.

"El Gobierno español ha incumplido con los acuerdos y por eso anunciamos este cierre", ha dicho Nogueras.

Además, ha culpado al Gobierno del bloqueo de la legislatura y ha anunciado que mantienen su posición de no dialogar con el Gobierno. "Después de semanas en este cierre, Pedro Sánchez ha reconocido estos incumplimientos y por tanto la negociación está cerrada", ha concretado Nogueras.

"Lo que se aprobó ayer solo son temas importantes para Cataluña, pero en Junts estamos donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura", ha asegurado la portavoz de Junts.

Para hablar con Junts solo se habla con Cataluña

Así de tajante se ha mostrado la portavoz de Junts ante los medios, donde ha reconocido que los votos de Junts no son a cambio de nada y que aunque se cierran al diálogo con el Gobierno, para hablar con Junts solo se habla de Cataluña.

Por otro lado, ha acusado a Salvador Illa de esconderse ante esta situación y ha asegurado que los partidos españoles solo reaccionan cuando están acorralados.

Nogueras ha recalcado que la posición de Junts no cambia. "es muy fácil anunciar acuerdos y no cumplirlos. El Gobierno se encuentra en una situación de debilidad política", ha opinado.

Por último, Nogueras ha dicho que las izquierdas tienen miedo de muchas cosas y que Junts no es el único partido que denuncia que el Gobierno no cumple.

La portavoz de Junts ha explicado que mantener la posición de bloqueo y denunciar que el Gobierno no cumple sus acuerdos es la única forma de tener resultado.

Las medidas que anunció Sánchez

Los compromisos que recoge el real decreto anunciado por Sánchez son: