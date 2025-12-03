El inicio del juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará será el 28 de mayo

La Audiencia de Badajoz retrasa el inicio del juicio al hermano de Pedro Sánchez del 9 de febrero al 28 de mayo, y se alargará al mes de junio.

El juicio oral a David Sánchez Pérez-Castejón y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se celebrará a partir de esta fecha del próximo año en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Así se establece en la diligencia de señalamiento que la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado este miércoles para el juicio oral en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

La acusación popular pide tres años de prisión

La acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras la Fiscalía y las defensas de los once procesados piden la libre absolución.

