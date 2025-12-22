Dónde ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

La suerte ha querido ser viajera en este 2025. El Gordo de la Lotería de Navidad, correspondiente al número 79432, ha salpicado de millones gran parte de la geografía española. El primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo, se ha vendido en tres administraciones de León (Villablino, La Pola de Gordón y La Bañeza) y también en Madrid, concretamente en la administración 246 (Calle Ricardo Ortíz).

Dónde ha caído

En el siguiente mapa puedes comprobar dónde han caído los cuartos premios y el resto de décimos agraciados de la Lotería de Navidad 2025:

¿Cuánto dinero deja el Gordo en cada ciudad?

El primer premio reparte 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo).

Recuerda que, tras pasar por la "caja" de Hacienda (que retiene el 20% a partir de los 40.000 euros), el importe neto que cobrarán los afortunados vecinos es de 328.000 euros por décimo.

Comprobador de Lotería de Navidad

Premios a las terminaciones y aproximaciones del Gordo

Si tu número no es exactamente el premiado, pero se parece mucho, revisa bien tu décimo porque puedes tener premios de consolación muy jugosos ligados al primer premio:

Aproximaciones (número anterior y posterior): Si tienes el número anterior o el posterior, te corresponden 2.000 euros al décimo.

Centenas: Si tu número empieza por las tres primeras cifras del Gordo, ganas 100 euros al décimo.

Dos últimas cifras: Si tu décimo acaba igual que las dos últimas cifras del Gordo, ganas 120 euros al décimo.

Reintegro: Si tu décimo termina igual que la última cifra, recuperas los 20 euros jugados.

Cómo cobrar el primer premio