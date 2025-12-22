Comprueba el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Ya es oficial. El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha hecho acto de presencia en el Teatro Real. Los bombos han dictado sentencia a las 10:44 de la mañana.

El número premiado con el Gordo ha sido el: 79432.

El Gordo ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo. Se ha dado a conocer en la cuarta tabla, ha sido cantado por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco.

Este premio está dotado con 4.000.000 de euros a la serie, lo que se traduce en 400.000 euros al décimo para aquellos que lleven el boleto con las cinco cifras mágicas de este año.

Vendido sobre todo en León

El premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025 ha sido vendido en las localidades leonesas de Villablino, Pola de Gordón y La Bañeza, en la Administración número 1. También ha sido vendido en Madrid, en la Administración 246 de la calle Ricardo Ortiz, 8.

La responsable de la Administración número 1 de La Bañeza, Ana, ha confesado a Carlos Alsina en Más de uno estar muy emocionada. "Estoy muy emocionada, he hecho intercambio con otras Administraciones, ya que este número vino aquí de manera íntegra. Llevamos como 20 años en este número. Lo recibimos íntegro aquí", ha asegurado.

Comprobador de Lotería de Navidad

Dónde ha caído

En el siguiente mapa puedes comprobar dónde han caído los cuartos premios y el resto de décimos agraciados de la Lotería de Navidad 2025.

Cuánto dinero te llevas realmente

Si tienes un décimo premiado, la alegría es inmensa, pero es importante saber cuánto dinero efectivo entrará en tu cuenta bancaria. Al tratarse de un premio superior a 40.000 euros, está sujeto a la retención del 20% de la Agencia Tributaria sobre la parte no exenta.

Las cuentas claras del Gordo 2025 son:

Premio bruto: 400.000 €

Impuestos (se descuentan al cobrar): 72.000 €

Premio neto (lo que recibes): 328.000 €

Premios a las terminaciones y aproximaciones del Gordo

Si tu número no es exactamente el premiado, pero se parece mucho, revisa bien tu décimo porque puedes tener premios de consolación muy jugosos ligados al primer premio:

Aproximaciones (número anterior y posterior): Si tienes el número anterior o el posterior, te corresponden 2.000 euros al décimo.

Centenas: Si tu número empieza por las tres primeras cifras del Gordo, ganas 100 euros al décimo.

Dos últimas cifras: Si tu décimo acaba igual que las dos últimas cifras del Gordo, ganas 120 euros al décimo.

Reintegro: Si tu décimo termina igual que la última cifra, recuperas los 20 euros jugados.

Cómo cobrar el primer premio

Al superar los 2.000 euros, el Gordo no se puede cobrar en una administración de lotería ni a través de Bizum.

Para reclamar tus 328.000 euros netos debes acudir a una de las entidades financieras autorizadas (BBVA y Caixabank) a partir de mañana, 23 de diciembre. Es imprescindible llevar el DNI y el décimo original. Tienes un plazo de tres meses (hasta el 22 de marzo de 2026) para reclamarlo; pasado ese tiempo, el dinero se lo quedará Hacienda.