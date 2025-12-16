La agria respuesta de Óscar Puente a Carlos Alsina: "A ver si se entiende de una vez"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reaccionado al monólogo del periodista Carlos Alsina en el que ha hecho una reflexión: "Es que la sociedad ya dijo. Y depositó en él (Sánchez) la decisión de convocar o no elecciones. En quien no la depositó es en el PP, en Vox, en Onda Cero o en la Conferencia Espiscopal. A ver si se entiende de una vez. Que creo que no".

En en 2023 entendió que era obligado dar voz a los españoles

El ministro ha citado a Onda Cero y ha respondido con una crítica a un fragmento del monólogo de Alsina en el que el periodista hace referencia a que Sánchez adelantó las elecciones en 2023 invocando la necesidad que sentía de saber si los españoles querían seguir teniendo un gobierno de izquierdas y que entendió que era obligado dar voz a los españoles.

El periodista criticó en su monólogo que ahora el presidente no ve necesidad alguna de dar voz a los españoles. "Su voz vale por la de todos", reflexionó Alsina.

El periodista destacaba que dos años y medio después de la decisión de adelantar elecciones, de no tener mayoría parlamentaria, "habiendo incumplido el mandado de presentar Presupuestos a las Cortes, habiendo tenido que sacudirse a dos secretarios de organización cazados por la UCO como presuntos corruptos, con tres ministerios objeto de indagación judicial y registradas varias empresas públicas, con un ministro al que llamaban el putero, y con una revuelta interna creciente, en su partido, por haber sido tibio en la denuncia de los acosos sexuales sufridos por mujeres a manos de hombres que han desempeñado cargos públicos, cargos orgánicos y cargos de confianza (cargos de confianza del presidente del gobierno en la Moncloa), dos años y medio después el presidente no ve necesidad alguna de dar voz a los españoles", argumentó Alsina.

Alsina pidió en su monólogo que "sea la sociedad, y no él, quien diga si su permanencia 'le renta'". A esto es lo que Óscar Puente respondió que la sociedad ya depositó en los españoles la decisión de convocar o no elecciones.

El monólogo de Alsina: Sánchez no le da voz a los españoles

El periodista destacó también en su monólogo que no es que Sánchez no solo no quiera darles voz a los ciudadanos convocándoles a las urnas, sino que tampoco quiere darles voz, a través de sus representantes, permitiendo que el Congreso debata y vote una cuestión de confianza.

Alsina también señalo en su monólogo que este fin de semana, comentaristas de periódicos que casi siempre justifican cualquier acción, han reclamado al presidente que deje de ignorar la gravedad del momento, que deje de escudarse en lo que hace o deja de hacer el resto, y que dé la palabra, ya que no a los votantes, sí al menos al Parlamento. Además, recalcó que también los obispos instan a elegir entre disolución de Cortes, cuestión de confianza o moción de censura.

En su agria respuesta, Óscar Puente también ha respondido a los obispos diciendo que la sociedad ya depositó en Sánchez en 2023 la decisión de convocar elecciones y no en la Conferencia Episcopal.