Pedro Sánchez comparece este lunes desde Moncloa
El presidente del Gobierno adelanta unos días su tradicional balance del año en un momento muy difícil debido a los distintos casos corrupción que afectan a su entorno y a la proliferación de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes del PSOE.
Pedro Sánchez asegura que a los españoles "les renta" este Gobierno: "Es un honor gobernar en un momento como este"
La UCO apunta a que la trama de Leire Díez habría amañado cinco contratos públicos por valor de 133 millones
"Se ha enfrentado el putero al guapo": la trama de hidrocarburos detalla la bronca entre Sánchez y Ábalos
Sánchez aseguró que "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias"
Sánchez expresó este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los escándalos. En un acto en Cáceres para apoyar a Miguel Ángel Gallardo en su candidatura para la presidencia de la Junta de Extremadura, el presidente aseguró que "Gobernar es un honor y mucho más en un momento como este".
La comparecencia será a las 12:00 horas
En la comparecencia, que tendrá lugar a las 12:00 horas, Sánchez efectuará un balance del curso político y presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', informan fuentes de la Presidencia del Gobierno.
Sánchez hace balance del año en un contexto de escándalos de acoso y corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año, en un momento muy difícil para el Ejecutivo y el PSOE por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.