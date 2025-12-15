Pedro Sánchez comparece este lunes desde Moncloa

Sánchez aseguró que "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias"

Sánchez expresó este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los escándalos. En un acto en Cáceres para apoyar a Miguel Ángel Gallardo en su candidatura para la presidencia de la Junta de Extremadura, el presidente aseguró que "Gobernar es un honor y mucho más en un momento como este".