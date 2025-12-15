Así están las encuestas de las elecciones de Extremadura: el PP vuelve a necesitar a Vox

Las encuestas que traen 'El País', 'El Mundo' y 'ABC' coinciden en que María Guardiola ganará las elecciones en Extremadura, pero necesitará del apoyo de Vox para gobernar.

El PSOE obtendría el peor resultado de los últimos 22 años

Al PSOE le dan una caída de entre 11 y 12 puntos porcentuales en intención de voto, a cinco días de que finalice la campaña electoral. De confirmarse estos sondeos, el PSOE obtendría el peor resultado electoral en Extremadura de los últimos 22 años.

'El País' subraya que los socialistas caen en escaños de 28 a 22 y no habría gobierno posible de la izquierda. En la encuesta de El Mundo los números son parecidos, si acaso un poco peores para el PSOE. Además, pronostica Roberto Benito que en el PSOE atribuirán el desastre a Gallardo para no mirar a la Moncloa.

La encuesta de GAD3 para 'ABC' le vaticina un 27,1% de los apoyos y entre 19 y 20 escaños, lo que supone una caída de casi trece puntos y ocho o nueve diputados.

María Guardiola no alcanzaría la mayoría absoluta

El primer termómetro de la huida hacia delante de Sánchez será el extremeño. En todas las encuestas de este lunes, el PSOE se desploma y el PP crece, pero no hay ninguna en que María Guardiola, la candidata, alcance la mayoría absoluta.

La mayoría absoluta está en 33 escaños. En la encuesta de 'El País', el PP llega a los 30. En la de 'ABC', roza los 32. Y en la de 'El Mundo' el PP estaría entre los 28-30 escaños.

Vox sube en todas las encuestas

En cuanto a Vox, sube en todas las encuestas con respecto a las elecciones de mayo de 2023. El sondeo de 'ABC' otorga al partido de Abascal entre 7 y 9 escaños; en la de 'El Mundo' estaría entre 9 y 11 diputados, y en la encuesta de 'El País', Vox conseguiría entre 9 y 10 escaños.