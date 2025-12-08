Así están las encuestas en Extremadura a dos semanas de las elecciones: El PP, a sólo tres escaños de la mayoría absoluta

El último sondeo de NC Report para La Razón sitúa al Partido Popular en clara ventaja y augura un panorama complicado para el PSOE en las próximas elecciones en Extremadura que se celebrarán el 21 de diciembre. El PP, con casi el 43% de los votos y 30 escaños, se situaría a sólo tres de la mayoría absoluta. Superaría al PSOE con una intención de voto del 33% y 22 escaños; sin opciones de sumar con Unidas Podemos.

El PSOE pasaría de los 28 escaños que cosechó en las autonómicas de 2023 a sólo 22, una pérdida que supone el hundimiento de los resultados del partido a un mínimo histórico en una de las comunidades en la que históricamente ha tenido una alta representación.

Según esta encuesta, el PSOE y Unidas Podemos juntos tendrían menos votos que el PP. Vox, por su parte pasaría de los cinco escaños logrados en las últimas elecciones a ocho, con lo que volvería a tener la llave de la gobernabilidad.

El PSOE no sólo pierde votantes sino que deja de ser el primer partido de esta región, algo que sin duda debe achacarse a los escándalos vinculados a sus siglas, empezando por el que tiene como protagonista a su candidato, Miguel Ángel Gallardo, inmerso en el proceso judicial por el supuesto tráfico de influencias que salpica al hermano de Pedro Sánchez, quien habría logrado una plaza en la Diputación de Badajoz valiéndose de su vínculo familiar.

A la compleja situación de Gallardo hay que sumarle la rebelión en el seno del PSOE por la mala gestión que se ha hecho del caso Salazar, el exasesor del presidente acusado de acoso sexual por varias trabajadoras a su cargo. Los casos de corrupción por los que están investigados los dos últimos secretarios de Organización del partido y hombres de confianza del presidente, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y la condena la Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, son otros asuntos que sin duda pesan en la decisión de los votantes.

PP y Voz afianzan su ventaja

Por otro lado, la encuesta sobre intención de voto de 40DB para El País otorga ventaja al PP y a VOX, que la afianzan sobre la izquierda. Si las elecciones generales fueran hoy, la formación de Santiago Abascal obtendría cinco puntos más que en las ultimas elecciones, en 2023, y perdería siete el bloque del PSOE, Sumar y Podemos.

La tendencia de Vox sigue siendo ascendente y obtiene una estimación de voto del 17,4% y en el caso del PP refleja que suben medio punto respecto al barómetro anterior, hasta situarse en el 31%, dos puntos porcentuales menos que en las últimas elecciones generales.

Este sondeo refleja que el PSOE baja otro medio punto y se deja casi cuatro desde los últimos comicios. Sumar pierde un punto en apenas un mes y Podemos sube siete décimas.