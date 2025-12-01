Cómo solicitar el voto por correo en las elecciones de Extremadura

El voto por correo es una herramienta fundamental para garantizar la participación democrática de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que no pueden acudir físicamente a su mesa electoral el día de las elecciones, ya sea por residir en otra localidad, estar en el extranjero, por motivos de salud o compromisos laborales. Esta modalidad permite ejercer el derecho al voto de manera segura y cómoda, asegurando que la voz de cada persona sea tenida en cuenta en la toma de decisiones políticas.

Repasamos cómo solicitar el voto por correo para las elecciones en Asamblea de Extremadura paso a paso, con los plazos e indicaciones actuales.

Cómo pedir el voto por correo en Extremadura 2025

Si resides en España y necesitas solicitar el voto por correo, podrás hacerlo hasta el 11 de diciembre de 2025 (inclusive). Tienes dos formas principales de solicitarlo:

Online: a través de la web de Correos. Necesitarás un DNI-e o un certificado digital válido para firmar la solicitud electrónicamente.

Presencial: acudiendo a cualquier oficina de Correos con tu DNI, pasaporte o carné de conducir. Allí te facilitan el formulario de solicitud.

Al presentar la solicitud, debes indicar una dirección postal donde quieres que te envíen la documentación electoral. Esta dirección no tiene por qué coincidir con tu domicilio habitual.

Y una vez que haya sido aprobada tu solicitud de voto por correo por la Oficina del Censo Electoral, recibirás por correo certificado el paquete electoral, donde te llegarán las papeletas, los sobres de votación, el certificado de inscripción en el censo, el sobre para enviar el voto, y una hoja con instrucciones.

Si te encuentras temporalmente en el extranjero, para poder solicitar el voto por correo deberás constar como inscrito en la Oficina Consular como no residente y solicitar la documentación electoral mediante la presentación de un impreso oficial en la Oficina Consular antes del 22 de noviembre de 2025.

¿Cómo enviar tu voto por correo?

Una vez que hayas recibido la documentación electoral, debes marcar tu opción, introducirla en el sobre de votación, añadir el certificado censal y meterlo en el sobre dirigido a la mesa electoral.

El envío del sobre, debe realizarse por correo certificado a cualquiera de las oficinas de Correos y el voto debe depositarse como máximo hasta el 17 de diciembre de 2025.

Es obligatorio que la entrega la haga el mismo elector; si no puedes acudir por enfermedad o discapacidad, puedes designar a otra persona como apoderado, con autorización notarial o consular, y justificante médico.

¿Qué tener en cuenta?

Aunque hemos repasado los puntos más importantes del proceso, debes tener muy presente esta información: