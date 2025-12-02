A qué funcionarios afecta la subida salarial aprobada por el Gobierno: cantidad y forma de pago

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para abonar la subida salarial del 2,5% para los funcionarios pactada para este año entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF (CCOO está valorando si se adhiere al acuerdo), con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Este Real Decreto-ley permitirá además que los salarios de los empleados públicos se actualicen desde el 1 de enero de 2026 un 1,5%.

Una subida global del 11% hasta 2028

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los incrementos salariales de 2025 y 2026 aprobados forman parte de la subida global del 11% acordada por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF para el periodo 2025-2028.

Cómo se distribuirá

El incremento de los salarios a los funcionarios se distribuirá de la siguiente manera:

Un alza del 2,5% para este año, 2025 , con efectos retroactivos desde el 1 de enero

para este año, , con efectos retroactivos desde el 1 de enero Del 1,5% para 2026 , con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC

para , con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC Del 4,5% para 2027

para Del 2% para 2028

Cómo se abonará

La subida de este año 2025, del 2,5%, se abonará este mismo mes de diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de eneroen un sólo pago, según ha precisado López, que ha explicado que para 2026 se aplicará un incremento salarial fijo del 1,5%.

A ese incremento del 1,5% en 2026 se añadiría un 0,5% más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese medio punto adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

A qué funcionarios afecta

El ministro de función Pública ha subrayado que este acuerdo vincula a todas las administraciones públicas, es decir, a los casi 3,5 millones de empleados públicos contabilizados en España, pero el Real Decreto aprobado hoy contempla el pago para los funcionarios de la Administración General del Estado.

Qué pasa con el resto de administraciones. López señala que cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento tiene que acordar la forma de pago.

Cuándo cobrarán los funcionarios de la Administración General del Estado

En el sector público estatal el incremento de 2025 se hará efectivo este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025. Este pago adicional y único beneficiará a 540.000 funcionarios estatales.

Para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente.

Cuándo entra en vigor

El real decreto con la subida salarial para 2025 y 2026 entra en vigor de manera inmediata tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pero tendrá que ratificarse en el Congreso de los Diputados.

Respecto a los años 2027 y 2028, el Gobierno no puede aprobar nada porque la legislatura acaba en 2027 y se tienen que celebrar nuevas elecciones, de ahí que algunas asociaciones como Fedeca, que agrupa a los altos funcionarios del Estado, hayan denunciado el acuerdo salarial con los sindicatos "supone un fraude de ley porque va más allá de la legislatura".