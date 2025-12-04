El caso Salazar cuestiona el protocolo antiacoso del PSOE: malestar interno y confianza en que Bernabé dé un golpe en la mesa

El PSOE afronta una crisis que va más allá del comportamiento de Francisco Salazar, uno de los que fuera hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez.

La gestión del partido ante las denuncias de acoso sexual y actitudes machistas atribuidas al exasesor ha generado malestar entre las diferentes secretarias de Igualdad del partido, que acudieron a una reunión extraordinaria con la secretaria federal, Pilar Bernabé.

Las secretarías de Igualdad de todas las federaciones socialistas han trasladado su preocupación. No solo por la conducta denunciada, sino por la respuesta que dio el partido cuando los primeros testimonios salieron a la luz el pasado verano.

Varias fuentes admiten su inquietud por la falta de avances en la investigación interna y por episodios como la desaparición durante unas horas de los expedientes de la plataforma digital del partido, un incidente que Ferraz atribuyó a un fallo informático.

El caso ha vuelto a activarse después de que nuevas informaciones de Eldiario.es detallasen comportamientos que las denunciantes califican de humillantes y sexuales. Los relatos incluyen el uso de un lenguaje hipersexualizado y gestos obscenos en el entorno laboral.

Salazar se dio de baja como militante hace una semana

Salazar abandonó sus cargos en el PSOE y en Moncloa el día en que estalló el escándalo, pero no se dio de baja como militante hasta hace una semana. Ese dato ha alimentado todavía más el malestar entre las responsables de Igualdad, que interpretan que el partido debería haber actuado antes de que el propio Salazar se marchara voluntariamente.

Las denunciantes presentaron su caso a través del canal interno del PSOE hace cinco meses. Sin embargo, desde el partido dicen que el siguiente paso es escucharlas, lo que sugiere que todavía no lo han hecho. En Ferraz sostienen que el procedimiento sigue activo y que la pérdida de la condición de afiliado no limita el avance de la investigación, cuyo informe final deberá elaborar la comisión antiacoso.

El partido intenta proyectar serenidad al insistir en que estas reuniones de coordinación son habituales, pero la reunión se produce en una semana en la que se ha presentado otra denuncia por acoso en la Fiscalía contra el líder socialista de Torremolinos, Ignacio Carillo.

Pese al malestar, varias fuentes aseguran que confían en el compromiso feminista de Pilar Bernabé y en su capacidad para tomar decisiones contundentes para revertir las dudas sobre el protocolo antiacoso en Ferraz.